Manfred Krupp geht in Ruhestand

Köpfe

Es ist keine Überraschung: Der Intendant des Hessischen Rundfunks geht in Ruhestand. Die Suche nach dessen Nachfolger läuft.

In einer Sitzung des hr-Rundfunkrats am vergangenen Freitag gab der Intendant des hr, Manfred Krupp seinen Ruhestand bekannt. Wie geplant stehe er nicht für die nächste Amtszeit zur Verfügung und werde 2022 in den Ruhestand gehen. Manfred Krupp sagte dazu: „Wir haben im Hessischen Rundfunk in den letzten Jahren gemeinsam einen für die Zukunft des hr wichtigen Veränderungsprozess angestoßen. Dieser digitale Wandel wird den hr noch lange begleiten. Nach sechs sehr intensiven Jahren kann ich im nächsten Februar mit einem guten Gefühl den Staffelstab weitergeben.“Das bedauert Rundfunkvorsitzender Rolf Müller sehr, doch zollt Krupp höchsten Respekt und Dankbarkeit für seinen jahrelangen Dienst: „Als wir 2016 Manfred Krupp für sechs Jahre ins Amt wählten, wussten wir um die großen Herausforderungen, die dem hr und den Medien bevorstehen. Krupp ist eine ausgezeichnete Wahl gewesen und gibt dem Sender in schwieriger Zeit Halt und Orientierung. Unter seiner Leitung gelingt dem hr die notwendige Neuausrichtung. Hieran müssen wir mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des hr anknüpfen. Die Wahl der neuen Intendantin beziehungsweise des neuen Intendanten gehört in diesem Jahr zu den bedeutenden Herausforderungen des Rundfunkrats.“Um den neuen Intendanten des Hessischen Rundfunks zu finden, wird eine Findungskommission unter der Leitung von Rolf Müller eingesetzt, die den möglichen Kandidaten nach einem Anforderungsprofil auswählen. Die Findungskommission des künftigen Intendanten, der für die nächsten fünf bis neun Jahre gewählt wird, besteht aus den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Rundfunk- und Verwaltungsrat sowie den Vorsitzenden der Ausschüsse beider Gremien.