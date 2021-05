Luke Evans ist bei Apple zu sehen

US-Fernsehen

Der Schauspieler unterschrieb für die Serie «Echo 3».

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ in Erfahrung bringe konnte, hat Luke Evans für die Hauptrolle der kommenden Apple-Action-Thriller-Serieunterschrieben. Die zehnteilige Serie, die von Mark Boal entwickelt wurde, spielt in Südamerika und folgt Amber Chesborough, einer brillanten jungen WissenschaftlerinAls sie an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet, kämpft ihr Bruder Bambi (Evans) und ihr Ehemann darum, sie zu finden. Evans spielte in den letzten Jahren auch in einer Reihe von TV-Serien mit, darunter «The Alienist» bei TNT und die kommende Serie «Nine Perfect Strangers» bei Hulu.«Echo 3» wurde ursprünglich im Juli 2020 bei Apple bestellt. Die Serie wird sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch gedreht. Sie basiert auf der Keshet Broadcasting-Serie «When Heroes Fly», die von Omri Givon geschaffen wurde und von dem gleichnamigen Roman von Amir Gutfreund inspiriert ist.