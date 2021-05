Blockbuster-Battle

Schafft es Liam Neeson gegen die Mutanten von «X-Men» anzukommen oder siegt doch der klassische Kampf zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Der actiongeladene siebte Teil der «X-Men»-Reihe von Regisseur und Drehbuchautor Simon Kinberg: Ein Zwischenfall bei einem Rettungseinsatz im Erdorbit zwingt Jean Grey, enorme Mengen Energie zu absorbieren. Diese verstärken nicht nur die telekinetischen Kräfte der Mutantin, so dass diese zur Gefahr für sie und andere werden, sondern durchbrechen auch eine von Professor X errichtete mentale Barriere, die Jean vor ihrer Vergangenheit schützen soll.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Eineinhalb Jahre ist es her, dass CIA-Agent Bryan Mills seine Tochter Kim aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler gerettet und auf seinem Rachefeldzug ein regelrechtes Schlachtfeld hinterlassen hat. Doch noch immer kommt die Familie nicht zur Ruhe: Der Vater einer der getöteten Gangster will den Tod seines Kindes rächen. Mills, der nichts von dem gefährlichen Plan ahnt, hat unterdessen seine Ex-Frau Leonore samt Tochter Kim zu einem Kurztrip an den Bosporus eingeladen, doch von Erholung keine Spur. Stattdessen werden Bryan und Leonore als Geiseln genommen und ein Ausweg scheint aussichtslos. Die einzige Hoffnung ist Kim, die sich samt des Agentenkoffers ihres Vaters auf die spektakuläre Suche nach ihren Eltern macht. Doch auch Mills ist nicht bereit, sich den Verbrechern kampflos geschlagen zu geben.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Nach zahlreichen verunglückten Dates findet die attraktive Hundesitterin Charlie endlich im Chirurgen Kevin ihren Traummann. Wäre da nicht seine frustrierte Mutter Viola, die nach dem Verlust ihres Jobs nicht auch noch ihren Sohn an eine andere Frau abgeben möchte. Durch zahllose Intrigen versucht sie, einen Keil zwischen die Frischverliebten zu treiben. Doch Charlie überlässt ihr nicht kampflos das Feld.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 3IMDB User Rating: 6