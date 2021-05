Primetime-Check

Wie schlug sich der Liebesfilm im ZDF gegen den übermächtigen Münsterer «Tatort»? Wie kamen die Shows «Ninja Warrior Germany – Allstars» und «Grill den Henssler» beim Publikum an?



Das Erste eröffnete den Sonntagabend mit demund lockte damit 14,22 Millionen Zuschauer, was phänomenalen 39,6 Prozent Marktanteil entsprach. 3,33 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig eine traumhafte Quote von 34,0 Prozent. Die Talkshowerreichte ab 21.45 Uhr hohe 15,7 Prozent insgesamt und 10,5 Prozent bei den Jüngeren. Für den Polittalk schalteten also 4,31 Millionen Menschen sowie 0,78 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft ein. Das ZDF lag mit dem Liebesfilmbei 4,40 Millionen Menschen, was passablen 12,3 Prozent Marktanteil glich. 0,55 Millionen Jüngere führten ebenfalls zu einem soliden Ergebnis von 5,6 Prozent. Im Anschluss befand sich die Zuschauerzahl mit einer Folge vonbei 5,55 Millionen Interessenten sowie 0,83 Millionen Fernsehenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Hier wurden starke Quoten von 18,4 beziehungsweise 10,0 Prozent ermittelt.Die Actionshowfesselte bei RTL 1,53 Millionen Fernsehende an die Bildschirme. Auch 0,80 Millionen Umworbene schalteten für das Programm ein. Dies resultierte in niedrigen 4,9 Prozent bei allen und akzeptablen 9,3 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf die Komödie. Der Film erreichte 1,45 Millionen Neugierige und eine annehmbare Quote von 4,4 Prozent. Deutlich besser lief es in der Zielgruppe mit 0,89 Millionen Fernsehzuschauern, bei denen gute 10,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen.Bei ProSieben erreichte der Science-Fiction-Film1,80 Millionen Filmfans. Somit generierte der Sender eine starke Quote von 5,7 Prozent. Bei den 0,72 Millionen Umworbenen kam zudem ein passabler Marktanteil von 8,3 Prozent zustande. RTLZWEI lockte mit der Komödie0,70 Millionen Filmfans, die annehmbare 2,3 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erzielte der Sender bei 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine solide Quote von 4,3 Prozent.Die Reportagewar bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und überzeugte 0,74 Millionen Interessenten, was maue 2,2 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren sorgte dies für eine zufriedenstellende Sehbeteiligung von 4,1 Prozent. Bei VOX lief die Kochshow, welche 1,67 Millionen Zuschauer lockte. Dies glich einer hohen Quote von 5,9 Prozent. Die 0,68 Millionen Werberelevanten sorgten zudem für einen starken Marktanteil von 8,9 Prozent.