Alice Weidel bringt Markus Lanz 1,91 Millionen Zuschauer

Quotennews

Außerdem: «Die Anstalt» läuft weiter mäßig: Gerade während der Corona-Pandemie ging das Interesse spürbar zurück.

Am späten Dienstagabend war Alternative für Deutschland (AfD)-Politikerin Alice Weidel bei der Talkshowzu Gast. 1,91 Millionen Zuschauer waren dabei, als Lanz die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion ausführlich befragte. Die Sendung, in der auch Ann-Katrin Müller (Der Spiegel), Wolker Wissing (FDP) und Virologe Professor Timo Ulrichs anwesend waren, erzielte 19,7 Prozent Marktanteil. Nur zwei Folgen aus dem Frühjahr 2016 liefen in den vergangenen fünf Jahren liefen besser. Zurück ins jetzt: Beim jungen Publikum lief die Folge mit 0,40 Millionen und 15,7 Prozent recht gut.Rund eine Stunde zuvor: Herrlich waren die Zeiten, in denen Urban Priol und Frank-Markus Barwasser beim ZDF durch «Neues aus der Anstalt» führten. Die Zuschauer mussten sich bei der Vorgängersendung vonmit weniger harten Themen auseinandersetzen: Die Corona-Pandemie inklusive des Dramas um die schlecht bezahlten Pflegekräfte waren ebenso wenig Thema wie die Flüchtlingskrise im Jahr 2015.Max Uthoff und Claus von Wagner machen allerdings weniger Scherze auf Kosten von Angela Merkel, sondern widmeten sich in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie und die zahlreichen Auswirkungen in der Gesellschaft. Die Quoten waren zuletzt nur mäßig, bei den jungen Erwachsenen fuhr man im Dezember sogar mal 8,6 Prozent Marktanteil ein.Nun waren die Affären der Union das Thema und 2,25 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die Sendung ein, die auf einen Marktanteil von 10,5 Prozent kam. Bei den jungen Zuschauern verzeichnete das Zweite Deutsche Fernsehen einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Die Reichweite bei allen Zuschauern betrug 0,40 Millionen.