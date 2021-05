Wird Joe der zweite Tatverdächtige?

Soap-Check

Dicke Luft bei «Berlin – Tag & Nacht» - aber auch Maja und Florian spielen ein bizarres Spiel am Fürstenhof.

Von Rache getrieben ist es Gregor egal, dass Carla auf ihre Ansprüche aus der gemeinsamen Ehe verzichten will. Gregor sieht zunächst nur rot. Auch Amelie macht Druck und bekommt prompt die Rechnung präsentiert: Gregor besitzt einen Videomitschnitt, der Amelies Bestechung des Gutachters zu den Öko-Auflagen zeigt. Gregor hat sie in der Hand und fordert ihre Hotelanteile. Britta durchschaut, dass Hendrik den Vorschlag einer „Doppelspitze“ nur gemacht hat, weil er fürchtet zu verlieren. Als Sara ihm steckt, dass er bei der Wahl doch vorne liegt, findet Hendrik die Doppelspitze urplötzlich nicht mehr interessant. Gerade als Thomas wieder einen freundschaftlichen Schritt auf Mona zugeht, taucht Paul auf. Thomas unterstellt Johanna und Mona wütend, das Treffen eingefädelt zu haben. Dabei hatte Mona notgedrungen ihre Essenseinladung an Tatjana und Paul abgesagt, damit die Kontrahenten nicht aufeinander treffen. In guter Absicht peppt Ellen die Gerichte im "Carlas" auf. David warnt, nicht jeder Gast hat Lust auf Ellens Food-Experimente.Florian soll sich von Maja fernhalten. Vanessa soll in Georgs Werbeclip mitwirken. Ariane nimmt Eriks Hilfe an. André droht die Kündigung. Florian erfährt, dass Maja jetzt beruflich durchstartet. Da er Angst hat, sie könnte sich übernehmen, spricht er sie darauf an. Maja ist davon wenig begeistert und verlangt, dass er sich aus ihrem Leben heraushalten soll. Florians Worte wecken bei Maja dennoch Selbstzweifel und dann muss sie auch noch erfahren, wer Shirins Match in der Dating-App ist. Vanessa streitet gegenüber Shirin ab, dass Georg mit ihr flirtet. Er unterstütze sie lediglich, damit sie wieder fechten kann – mehr sei da nicht. Als Georg Vanessa darum bittet, in seinem Werbeclip einzuspringen, sagt sie erfreut zu. Doch dann liest sie in dem Drehbuch, dass sie Georg küssen soll. Nachdem Erik Ariane gerettet hat, erkundigt er sich bei Michael nach ihrem Krankheitsbild, erhält aber nur allgemeine Informationen. Wieder bei Ariane, will diese Erik erneut wegstoßen, doch dann schlägt ihre Verzweiflung in Leidenschaft um. Als sie Erik später wieder wegschicken will, weigert er sich, denn er wird Ariane nicht mehr allein lassen. Christoph will von Werner wissen, warum André sich ohne Absprache oder Urlaubsantrag auf eine Pilgerreise begeben hat. Werner spielt das Ganze mit Andrés Liebeskummer herunter, aber Christoph ist das ganz egal und er stellt eine Forderung: Entweder André taucht in den nächsten 24 Stunden wieder auf oder er entlässt ihn.Hubert will nicht auf den ausgemachten Rabatt für seine Kunden verzichten. Gregor wurmt es, als Fanny ihre Rückkehr verschiebt. Hubert kann die Presse dafür gewinnen, ein relevantes Interview innerhalb der Brauerei zu führen. Bringt das Aufwind für das zerstrittene Geschäftsführer-Ehepaar?Matteo will Julius nicht vor den Kopf stoßen und nimmt ihn zu einem Treffen mit seiner Clique mit. Die nett gemeinte Freundschaftsgeste geht jedoch nach hinten los, und Julius blamiert seinen älteren Freund.Während Christoph operiert wird, ist das Warten für Vanessa unerträglich, vor allem weil es länger dauert als erwartet. Gibt es etwa ein Problem? Ina und Kai feiern einen Erfolg mit ihrem Livestream und beschließen, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Marian warnt Ina jedoch vor Kai ... Greta nutzt den Vorteil, mit Moritz zusammenzuwohnen, um ihn für ihr Training in Beschlag zu nehmen und ihn weiter auf ihre Seite zu ziehen.Als Nina in den Fokus der Polizei gerät, weigert sie sich, Flick mit einer Falschaussage weiter zu schützen. Doch Katrin und Gerner führen ihr vor Augen, dass sie mit der Wahrheit auch sich selbst und W&L schadet ... Als Michis Ex-Freundin in Berlin aufschlägt, will Maren helfen. Doch als sie mitbekommt, dass Moni berechnend an Michi dranbleiben will, will sie ihn beschützen und behauptet kurzerhand, Michi und sie seien ein Paar ...Die kinderliebe Thea springt für eine Bekannte als Babysitterin ein. Niko ist davon allerdings wenig begeistert, denn Kinder liegen ihm überhaupt nicht. Gelingt es ihm, das vor Thea zu verbergen? Unterdessen steckt die Clique schon seit Freitag im Bunker fest. Hier spitzt sich die Lage zu, als nach drei Tagen noch immer keine Hilfe in Sicht ist und die Vorräte allmählich zu Ende gehen. Die angespannte Situation unter den Schülern droht zu eskalieren. Derweil wird das Verschwinden der fünf Schüler auch an der EFG bemerkt: Ein Handyvideo mit einem Hilferuf der Vermissten sorgt für große Aufregung. Doch leider liefert es keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort…Als wären die Seitenhiebe von Patrick, Kevin und Co. in letzter Zeit nicht schon nervig genug gewesen, folgt in Form einer Praktikumsabsage sofort der nächste Dämpfer für Jill. Diesen will sie allerdings, u.a. weil Lucy zusätzlich zu dem Geblubber der Jungs mit ihrer Zusage prahlt, nicht so einfach hinnehmen. Jill gibt vor allen Beteiligten vor, ebenfalls einen Praktikumsplatz gefunden zu haben. Grund genug für sie, jetzt alles zu geben und tatsächlich eine Stelle zu finden. Das ist jedoch schwerer als gedacht. Erst nach unzähligen weiteren Absagen findet sie dank ihres Dickschädels eine Werkstatt, die sie einstellt. Das Glück ist aber trotzdem nicht ganz auf ihrer Seite. Denn mit ihren neuen Kollegen kommt sie alles andere als gut zurecht.Nach der Trennung von Joe vermisst Paula seine Nähe extrem. Aber sie versucht, hart zu bleiben, um ihn vor Theos Intrigen zu schützen. Allerdings muss sie bald schon einsehen, dass dieses Vorhaben völlig zwecklos ist: Theo wird niemals lockerlassen und sein Möglichstes tun, um das Leben von ihr und Joe zu zerstören. Paula trifft schließlich die Entscheidung, zu Joe zurückzukehren, denn gemeinsam sind sie stärker und können Theo besser widerstehen. Doch dann schlägt Paulas Anwalt für sie völlig überraschend vor, Joe als zweiten Tatverdächtigen aufzubauen, um so den Verdacht gegen sie zu entkräften. Wird sie sich auf diese Aktion einlassen?