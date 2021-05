«Anwälte des Bösen»: Starttermin steht fest

TV-News

Mit dem Sky Original «Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen» zeigt der Sender die brutalen Verbrechen aus der Sicht des Strafverteidigers Dr. Adam Ahmed.

In der neuen Sky True Crime Dokumentationberichtet der prominente Anwalt Dr. Adam Ahmed von seinem Leben als Strafverteidiger. Dabei liefert er mit bekannten Fällen, wie dem brutalen Mord an der zwölf Jahre alten Vanessa im Jahre 2002, Einblicke in seine Arbeit und klärt Fragen wie: „Warum verteidigt man die schlimmsten Verbrecher Deutschlands?“, „Was empfinden Strafverteidiger gegenüber Opfern und Angehörigen?“, oder „Ist ihnen die Schuldfrage wichtig?“. Die Dokumentation ist ab dem 24. Juni in deutscher Erstausstrahlung auf Sky Crime und auf Abruf auf Sky Ticket zu sehen.Das Sky Original begleitet Dr. Ahmed in seiner professionellen Rolle als Strafverteidiger, beleuchtet aber auch das schwierige Spannungsfeld aus Rechtsstaatlichkeit und Opferschutz, Emotion und Gesetz. Aber auch Themen wie der Strafvollzug, Therapiemöglichkeiten und Resozialisierung, sowie die Verantwortung des Verteidigers werden thematisiert und die Sicht von Hinterbliebenen, Psychologen und Rechtsexperten veranschaulicht.Der Film wurde in Dolby Atmos und 4K von der kürzlich neugegründeten Constantin Dokumentation produziert, die Leitung der Produktion liegt dabei bei Jochen Köstler und Jan Klophaus. Hinter der Kamera steht der mit dem deutschen Kamerapreis ausgezeichnete Philipp Baben der Erde und die Rolle des Regisseurs übernimmt Michael Giehmann. Executive Producer seitens Sky sind Marietta Gottfried und Nico Gammella.