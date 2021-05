TV Now produziert Doku über den MSV Duisburg

Vermischtes

In der Langzeit-Doku wird auch «Let's Dance»-Juror und Zebras-Fan Joachim Llambi vorkommen.

An Fußball-Dokumentationen gibt es derzeit kein Mangelangebot, allerdings beschränkt sich das Angebot eher auf die Streamingplattform DAZN und Amazon Prime Video. Auch Netflix mischt mitunter mit Titel wieodermit. Nun startet auch der RTL-Streamingservice TV Now einen Anlauf auf diesem Segment und begleitet den Traditionsverein und derzeitigen Drittligisten MSV Duisburg zwölf Monate lang. Produziert wird das Langzeitprojekt, das sich erstmals länger als eine Saison mit einem deutschen Sportverein auseinandersetzt von RTL Studios. Derzeit stecken die Zebras allerdings im Abstiegskampf der 3. Liga und so ist die Zukunft des Vereins, der Größen wie Bernard „Ennatz“ Dietz und Helmut Rahn hervorbrachte, ungewiss. In dem Projekt soll hinter die Kulissen eines „Traditionsvereins in der sportlichen Krise“ geblickt werden.Zu den mitfiebernden Fans zählt auch RTL-Gesicht Joachim Llambi, der derzeit jeden Freitag bei «Let’s Dance» zu sehen ist. Er ist glühender Anhänger des MSV und kommt in der Doku nicht nur zu Wort, sondern „will seinem Club in dieser schweren Zeit nun tatkräftig unter die Arme greifen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Das ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Ich war schon als Kind im alten Wedau-Stadion, als Fan mit Trikot beim Pokalfinale in Berlin 1998 gegen die Bayern dabei. In der MSV-Hymne heißt es:Deshalb müssen wir das Glück erzwingen. Ich möchte helfen, den MSV wieder richtig auf die Beine zu stellen“, wird Llambi zitiert.MSV-Präsident Ingo Wald freut sich auf die Zusammenarbeit mit RTL: „Tradition ist für die meisten Fußball-Fans immer noch ein ganz besonderes Gut. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Fans auf TV Now zeigen dürfen, wie Fußball in Duisburg bei einem traditions- und geschichtsreichen Club auch abseits der ganz großen Fußballwelt gelebt wird: Mit Liebe und Leidenschaft, mit Seriosität und Anpacken. Wir freuen uns aber auch, zeigen zu dürfen, vor welche Herausforderungen uns die 3. Liga stellt. Was wir versprechen können: Der MSV und seine Fans schreiben Geschichten, die sich keine Drehbuch-Autorinnen oder –Autoren ausdenken können. Wir sind gespannt auf den gemeinsamen Weg!“Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter TV Now, kündigte derweil noch mehr Sport für die Streamingplattform an: „TV Now zeigt, was die Menschen in Deutschland bewegt – für den Fußball gilt das in besonderem Maße. Deshalb werden wir unser Angebot auch in diesem Bereich deutlich ausbauen und freuen uns sehr, dass wir unseren Nutzern neben exklusiven Spielen der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League im nächsten Halbjahr mit der ersten Langzeit-Doku über einen deutschen Traditionsverein auch eine echte Premiere in diesem Bereich präsentieren können. Ich danke dem MSV Duisburg und Joachim Llambi, dass wir sie bei ihrer spannenden Reise begleiten dürfen, und RTL Studios, die dieses Mammutprojekt für uns umsetzen werden.“RTL-Studios-Geschäftsführer Jörg Graf betont zudem den angestrebten Wandel der Marke RTL: „Wir sind der festen Überzeugung, dass hochwertige Dokumentationen für Plattformen und Sender einen noch größeren Stellenwert bekommen. Neben Shows, Factual und Reality bauen wir die Entwicklung und Produktion von Reportage und Dokumentation als weitere Genres aus. Wir freuen uns sehr auf dieses außergewöhnliche Projekt, bei dem alle Beteiligten schon jetzt mit viel Leidenschaft dabei sind.“Die Dreharbeiten für die Langzeit-Doku sind gerade gestartet, die Bereitstellung der ersten Folgen ist für Winter 2021 geplant.