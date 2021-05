«Saunaclub Susanne»: «World Wide Wohnzimmer» macht Podcast

Vermischtes

Mit dem neuen Podcast «Saunaclub Susanne» gibt es für die Fans des funk-Formats «World Wide Wohnzimmer» jetzt auch im Hörformat.

Die beiden YouTuber Dennis und Benni Wolter begeistern und unterhalten bereits mit ihrem YouTube-Kanal «World Wide Wohnzimmer» über eine Million Abonnenten. Jetzt soll es die Twins mit ihrem neuen «funk»-Podcast «Saunaclub Susanne» auch im Podcast-Format geben. Passend zum Titel des Podcasts sollen sich die Themen über „nackte Wahrheit“ drehen, dazu sind Dennis und Benni so ehrlich wie nie zuvor. Jede Woche Donnerstag erscheint eine neue Folge von «Saunaclub Susanne» mit neuen gelüfteten Geheimnissen. Den Auftakt des Podcasts macht die Folge „Das erste Mal“, die schon heute zum Anhören verfügbar ist.Die beiden Brüder Dennis und Benni sagen zu ihrem neuen Podcast: „Als 30-Jährige haben wir das erste Drittel unseres Lebens wohl hinter uns gebracht. Zeit, die Klamotten abzulegen, das Thermostat auf 65 zu drehen und ehrlich zu hinterfragen: Wie war's bis jetzt?“Die Grundlage einer jeden Folge bilden festgelegte Steigerungen bestimmter Erfahrungen oder Emotionen. So gibt es in der kommenden Ausgabe am 13. Mai „Den tiefsten Schmerz“ und am 20. Mai „Die dümmsten Entscheidungen“ der Twins zu hören. Auf dem Instagram-Account @saunaclubsusanne wird bereits das jeweils kommende Thema veröffentlicht, zudem können Hörer ihre eigenen Erfahrungen zum Thema an die YouTuber schicken und somit in die nächste Folge miteingebunden werden. «Saunaclub Susanne» wurde vom hr für das Online-Content-Netzwerk «funk» produziert.