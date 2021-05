NBC sägt «A Little Late» ab

US-Fernsehen

Die Late-Night-Show mit Lilly Singh geht nach zwei Jahren zu Ende.

Der Fernsehsender NBC und die Moderatorin Lilly Singh werden das Projektnach zwei Jahren beenden. Die Verantwortlichen argumentieren, dass sich die Sehgewohnheiten zuletzt stark veränderten. Fernsehzuschauer verfolgten nachts um 01.35 Uhr lieber Streamingdienste, als die dritte Late-Night-Show des Senders."Ich habe den Wunsch, längere Inhalte zu machen, die unterrepräsentierte Geschichten erzählen, was in einer nächtlichen Show schwierig zu realisieren ist", sagte Sigh in einer Erklärung. Zu ihren neuen Bemühungen gehört ein Comedy-Projekt mit Netflix , in dem sie die Hauptrolle spielen wird. Es wird von Kenya Barris und seiner Khalabo Ink Society produziert, zusammen mit den Autoren und ausführenden Produzenten Nell Scovell und Diya Mishra.Noch vor einem Jahr war man sehr stolz, die Sendung für ein zweites Jahr verlängern. Allerdings räumte die Moderatorin in einem Variety-Interview im vergangenen Jahr ein: "Ich habe meinen Start auf YouTube, aber ich bin mit dem Fernsehen aufgewachsen und ich bin mit Stars aufgewachsen. Als ich meine Late-Night-Show bekam, war das Fernsehen natürlich eine große Mannschaft. Als ich anfing, war es definitiv ein Kampf. Es gab eine Crew, so viele Leute hinter dem Drehbuch und so viele Leute, die mir sagten, welche Pointe am witzigsten war", sagte sie. "Es hat mich definitiv herausgefordert, diese beiden Welten irgendwie miteinander zu verbinden."