Jan Hahn ist tot

Köpfe

Der Moderator wurde 47 Jahre alt.

Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn. Er hat uns viele Jahre im #FFS besondere Momente geschenkt. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie. Wir werden Dich nie vergessen, lieber Jan. pic.twitter.com/qvYqXAQw8L — SAT.1 (@sat1) May 6, 2021

Der «Guten Morgen Deutschland»-Moderator Jan Hahn ist am Dienstag gestorben. Das gab der Kölner Sender RTL am Donnerstagnachmittag auf seiner Webseite bekannt. Demnach ist er „nach kurzer schwerer Krankheit verstorben“. Über die genaue Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Er wurde 47 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder aus einer langjährigen Beziehung mit Alissa Jung und ein Kind aus seiner letzten Beziehung.„Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen. Jan, wir werden Dich nie vergessen!“, wird Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News in der Meldung zitiert.Hahn arbeite nach seinem Studium der Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft zunächst beim Radio für MDR Sputnik und Energy 103,4 und wechselte dann zum Fernsehen. Dort stand er seit 2001 vor der Kamera. Zunächst war er in verschiedenen Shows aktiv, wechselte 2005 als Moderator zum «Sat.1 Frühstücksfernsehen», wo er bis 2016 blieb. 2017 wechselte er zu RTL und moderierte seitdem das Morgenmagazin «Guten Morgen Deutschland». Sein ehemaliger Sender Sat.1 brachte sein Mitgefühl via Twitter zum Ausdruck.