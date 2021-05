Langjähriger «Greys Anatomy»-Star verlässt die Serie

US-Fernsehen

Der Fernsehsender ABC bestätigte das Ende eines Ensemble-Mitglieds.

Die Fans vonmüssen stark sein, denn Jesse Williams, der seit der sechsten Staffel an Bord ist, verlässt das ABC-Medizin-Drama am Ende der 17. Runde. Die finale Folge der Staffel wird am 20. Mai in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestrahlt. Der TV-Sender ABC und auch Produzentin Krista Vernoff bestätigten den Ausstieg."Jesse Williams ist ein außergewöhnlicher Künstler und Aktivist", sagte Vernoff. "Seine Entwicklung in den letzten elf Jahren zu beobachten, sowohl auf dem Bildschirm als auch außerhalb, war ein wahres Geschenk. Jesse bringt so viel Herz, eine solche Tiefe der Fürsorge und so viel Intelligenz in seine Arbeit ein. Wir werden Jesse schrecklich vermissen und wir werden Jackson Avery vermissen – er hat ihn so viele Jahre lang perfekt gespielt."In einem Statement sagte Williams: "Ich werde für immer dankbar sein für die grenzenlosen Möglichkeiten, die mir von Shonda, dem Netzwerk, dem Studio, meinen Schauspielkollegen, unserer unglaublichen Crew, Krista, Ellen und Debbie geboten wurden. Als Schauspieler, Regisseur und Mensch hatte ich das unverschämte Glück, so viel von so vielen zu lernen, und ich danke unseren wunderbaren Fans, die so viel Energie und Wertschätzung in unsere gemeinsamen Welten einbringen. Die Erfahrung und die Ausdauer, die aus der Schaffung von fast 300 Stunden führenden globalen Fernsehens entstanden sind, sind ein Geschenk, das ich immer bei mir tragen werde. Ich bin unheimlich stolz auf unsere Arbeit, unseren Einfluss und darauf, mit so vielen Möglichkeiten, Verbündeten und lieben Freunden weiterzumachen."