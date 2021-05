Pfingstmontag: RTLZWEI zeigt «Die Wollnys»-Marathon

TV-News

Los geht es ab 10:20 Uhr beim Grünwalder Sender.

Feiertage sind meist gute Gelegenheiten Zeit mit der Familie zu verbringen und in einem größeren Kreis zusammenkommen – wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie herrscht. Das sieht wohl auch RTLZWEI so und zeigt aus diesem Anlass am Pfingstmontag, 24. Mai, ab 10:20 Uhr zehn Folgen von. Mit den zehn Folgen soll an die vergangenen zehn Jahre der Großfamilie erinnert werden und die Zuschauer sollen dabei in Erinnerungen schwelgen.Dabei erfahren Florian und Sylvana das Geschlecht ihres zweiten Babys, Hochzeits-Outfits werden geshoppt und Jungesellenabschiede gefeiert. Auch die atemberaubende Hochzeit von Sarafina und Peter sowie die Geburt von Anastasia werden noch einmal gezeigt. Mit dem Rückblick soll zudem auch die neue Staffel schmackhaft gemacht werden, die von Splendid Studios GmbH produziert wird.Für die Primetime am Pfingstmontag hat RTLZWEI ebenfalls altes Material aus der Kiste gegraben und zeigt. Die Sendung wirft einen Blick in die Welt der Lust und Liebe und geht dabei Vorurteilen auf den Grund. Erstmals ausgestrahlt wurde das Reportage-Format bereits 2018.