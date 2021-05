Komödie und Krimiserien: ARD und ZDF zeigen gefragtes Freitagabendprogramm

Quotennews

Nach «Der Alte» und «Letzte Spur Berlin» lief im Zweiten auch die «heute-show» auf hohem Niveau. Nur das «Literarische Quartett» überzeugte nicht mehr.



Eine neue Folge der Krimiserielegte am gestrigen Abend wieder zu und kam somit auf 5,93 Millionen Fernsehende. Der Marktanteil erhöhte sich folglich von 18,1 auf starke 19,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 8,0 Prozent ermittelt.hielt sich im Anschluss mit 1,73 Millionen Krimifans bei einem guten Marktanteil von 15,8 Prozent. 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten ebenfalls für ein überdurchschnittliches Ergebnis von 6,8 Prozent.Ab 22.30 Uhr begeisterte Oliver Welke mit seinernoch 4,48 Millionen Zuschauer. Dies spiegelte sich in einer starken Sehbeteiligung von 18,1 Prozent wider. Die 1,16 Millionen Jüngeren schafften es auf einen herausragenden Marktanteil von 16,3 Prozent. In der Vorwoche wurde die vorerst letzte Ausgabe von «ZDF Magazin Royale» ausgestrahlt und somit übernahm nunden Sendeplatz. Wie zu erwarten, fielen die Werte hier deutlich schwächer aus. Bei 0,72 Millionen Fernsehenden wurde eine mickrige Quote von 4,0 Prozent ermittelt. Die 0,12 Millionen jüngeren Zuschauern landeten bei ernüchternden 2,5 Prozent Marktanteil.Wie schon in der Vorwoche lief im Ersten ein Teil der Komödie, in dieser Woche mit dem Untertitel "Operation Miethai". Die Reichweite steigerte sich von 4,42 auf 4,65 Millionen Menschen, so dass auch der Marktanteil von 14,1 auf hohe 15,3 Prozent wuchs. Bei den 0,55 Millionen Jüngeren änderte sich im Vergleich zur Vorwoche nicht viel an der Zuschauerzahl. Dennoch klettere die Quote hier von 6,8 auf gute 7,4 Prozent.