Sportcheck

Bei den Sport-Highlights der nächsten Tage stehen die Playoff-Viertelfinals der Basketball-Bundesliga im Mittelpunkt, die bald beginnende Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga/Lettland und die letzten Spieltage der Profi-Fußballligen in Deutschland.

Am 21. Mai beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft, die nur im lettischen Riga in zwei benachbarten Hallen ausgetragen wird, nachdem Belarus aufgrund der politischen Lage als Co-Veranstalter wieder ausscheiden musste. Sport1 zeigt alle Partien der deutschen Nationalmannschaft live und in voller Länge im Free-TV. Dazu weitere Schlagerpartien wie beispielsweise den Nordamerika-Klassiker USA gegen Kanada. Ebenfalls kostenfrei zu sehen sind die Partien bei MagentaSport im Livestream. Das Turnier dauert bis zum 6. Juni.Sky hat sich für Deutschland und Österreich die Übertragungsrechte der besten Leichtathletik-Veranstaltungen der «Wanda Diamond League» der kommenden drei Jahre gesichert. Die Serie gibt es schon seit 2010, sie beinhaltet 16 Disziplinen für Frauen und Männer und 14 Meetings von Mai bis September, inklusive des Finals. Aus deutscher Sicht gewann 2019 die Weitspringerin Malaika Mihambo. Mit dem Sport-Abo können die Fans zuhause oder unterwegs zuschauen, aber auch mit dem flexiblen Sky Ticket. Los geht es am Sonntag, den 23. Mai, mit dem Meeting im englischen Gateshead, es folgt Freitag danach die «Doha Diamond League». Das Finale findet am Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. September, in Zürich statt.Diesen Dienstag ist in Deutschland Diversity-Tag. Deshalb spielt die Vielfalt in den Sportnews auf Sky so gut wie in jeder halben wie vollen Stunde eine große Rolle. Der Sender kündigt an, jeweils einen Aspekt in Talks, Schalten und Beiträgen zu thematisieren. Unter anderem mit Studiogast Dr. Lorenz Narku Laing (Diversity-Trainer und Gründer der Vielfaltsprojekte GmbH). Sky Deutschland bekennt sich zu einer gerechten Vertretung von Menschen mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund, Geschlecht, körperlichen Einschränkungen und sexueller Orientierung im Unternehmen und der Gesellschaft. Mit Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will man über das Diversity-Engagement von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton reden. Ein weiteres Thema: Balian Buschbaum, als Yvonne Buschbaum einst eine herausragende Hochspringerin, oder der schwul-lesbische HSV-Fanclub "Volksparkjunxx".Fußball im Netz: sporttotal.tv zeigt sechs ganz heiße Partien ab dem Dienstagabend. Größere Sender wie Sport1 oder das Bayerische Fernsehen, die ebenso in der Vergangenheit Spiele aus der Regionalliga Bayern übertragen haben, lassen der Streaming-Plattform den Vortritt, wenn drei fränkische Mannschaften in den direkten Duellen nun den Meister in Bayern ermitteln. Los geht es Dienstagabend um 19 Uhr mit dem Duell zwischen Schweinfurt 05 und der Spvgg Bayreuth. Samstag steht dann ab 14 Uhr die Begegnung Viktoria Aschaffenburg gegen Schweinfurt an.Sport1 sendet ab sofort aus den „Mittendrin Studios“ für alle TV-, Digital- und Social-Media-Kanäle. Klingt gut und soll bedeuten, dass man sich in Ismaning nun umso mehr als führendes 360°-Sportmedium sieht. Die integrierte, neue Studiowelt umfasst ein dreigeteiltes Haupt-Studio mit Info-Set, News-Set und Talk-Set, eigene eSports- und Social-Media-Studios sowie eine feste Regie für TV-Übertragungen und Streaming-Produktionen. Die neue Studiolandschaft ist im dreigeteilten Haupt-Studio mit insgesamt sieben Monitoren ausgestattet.Aufregendes kündigt sich an – zumindest abseits der populärsten Sportarten. Denn als Track Champions League wird es ab dem Herbst sechs Events für die besten Bahnradsportler geben, gab der Weltradsportverband UCI nun bekannt. In sechs aufeinanderfolgenden Wochen werden bei sechs Events die Sprint- und Ausdauer-Champions gekürt. Das Event startet im November nach der Bahn-Weltmeisterschaft in Turkmenistan. 72 Fahrer – 36 Männer und 36 Frauen – werden zu dem Turnier eingeladen. Über Fernsehrechte wurde noch nichts bekannt. Aktuell findet für Radsportfans der Giro d‘Italia statt.* Montag, 13.35 Uhr: Giro ´d Italia (Radrennen, 10. Etappe, Eurosport)* Montag, 18.45 Uhr: VfB Lübeck - FSV Zwickau (Fußball 3. Liga, Magenta TV)* Dienstag, 01.10 Uhr: New York Mets - Atlanta Braves (Baseball, MLB, DAZN )* Dienstag, 14.00 Uhr: Andalusien-Rundfahrt (Radrennen, 1. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 17.45 Uhr: Manchester United - FC Fulham (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Dienstag, 18.15 Uhr: TBV Lemgo Lippe - Frisch Auf G öppingen (Handball, Bundesliga, Sky)* Dienstag, 19.00 Uhr: FC Schweinfurt 05 - Spvgg Bayreuth (Fußball, Meisterrunde der Regionalliga Bayern, sporttotal.tv)* Dienstag, 20.30 Uhr: Lazio Rom - FC Turin (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Dienstag, 20.45 Uhr: London Irish Exeter - Rugby Chiefs (Rugby, Gallagher Premiership, DAZN)* Dienstag, 21.05 Uhr: FC Chelsea Leicester City (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Mittwoch, 18.45 Uhr: SG Flensburg - Aalborg (Handball, Champions League, Viertelfinale, DAZN)* Mittwoch, 19.00 Uhr: Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg (Basketball, Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Sport1)* Mittwoch, 19.00 Uhr: Tottenham Hotspur - Aston Villa (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Mittwoch, 20.30 Uhr: Bayern München - Crailsheim Merlins (Basketball, Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Magenta TV)* Mittwoch, 20.30 Uhr: Bergischer HC - MT Melsungen (Handball, Bundesliga, Sky)* Mittwoch, 20.45 Uhr: Paris Handball - THW Kiel (Handball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 21.15 Uhr: Burnley - Liverpool (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Donnerstag, 19.00 Uhr: Alba Berlin - Hamburg Towers (Basketball, Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Magenta TV)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. TuSEM Essen - TBV Lemgo (Handball, Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 20.15 Uhr: Das Wunder von Pyeongchang (Eishockey, Rückblick auf Olympia 2018 und fast Gold für Deutschland, Sport1)* Donnerstag, 20.30 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm (Basketball, Bundesliga, Play-off-Viertelfinale, Magenta TV)* Freitag, 15.00 Uhr: Deutschland - Italien (Eishockey-WM, 1. Spieltag, Sport1)* Freitag, 19.00 Uhr: FC Bayern München - Crailsheim Merlins (Basketball, Bundesliga, Play-off-Viertelfinale, Magenta TV)* Freitag, 19.15 Uhr: Kanada - Lettland (Eishockey-WM, Sport1)* Freitag, 20.30 Uhr: Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg (Basketball, Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Magenta TV)* Samstag, 11 .00 Uhr: Deutschland - Norwegen (Eishockey-WM, 2. Spieltag, Sport1)* Samstag, 13.39 Uhr: FC 04 Ingolstadt - TSV 1860 München (Fußball, 3. Liga, letzter Spieltag, Bayerisches Fernsehen)* Samstag, 14.00 Uhr: Superbike-WM (Motorradrennen, Saisonauftakt aus Alcaniz, Spanien, Servus TV)* Samstag, 14.00 Uhr: Viktoria Aschaffenburg - FC Schweinfurt 05 (Fußball, Meisterrunde der Regionalliga Bayern, sporttotal.tv)* Samstag, 17.30 Uhr: Fußball-Bundesliga (Zusammenfassung des letzten Spieltags der Saison mit u.a. Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach, ARD)* Samstag, 17.00 Uhr; Rapid Wien - Linzer ASK (Fußball aus Österreich, Tipico Bundesliga, Bet365 Stream)* Samstag, 18.00 Uhr: SC Madgeburg - Wisla Plock und Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen (Handball, European League, Final Four, Halbfinals, DAZN)* Samstag, 18.30 Uhr: Springreiten (Global Champions Tour aus Madrid, Eurosport)* Sonntag, 12.30 Uhr: Inter Mailand - Udinese Calcio (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Sonntag, 13.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern München (Fußball, Frauen, Bundesliga, Eurosport)* Sonntag, 15.00 Uhr: Brose Bamberg - Riesen Ludwigsburg (Basketball, Bundesliga, Play-off-Viertelfinale, Magenta TV)* Sonntag, 18.00 Uhr: Crailsheim Merlins - FC Bayern München (Basketball, Bundesliga, Play-off-Viertelfinale, Magenta TV)* Sonntag, 19.00 Uhr: Großer Preis von Monaco (Formel 1 aus Monte Carlo, 5. WM-Lauf, Sky)