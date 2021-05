«Terra X» startet weiteren YouTube-Kanal

Vermischtes

Die Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin Jasmina Neudecker widmet sich für «Terra Xplore» Lebens- und Alltagsfragen.

Das ZDF startet nach «Terra X», «Terra X plus» und «Terra X Lesch & Co», «MrWissen2 Go Geschichte» und «Terra X statt Schule» einen weiteren YouTube-Kanal. Der neue Channel heißtund startet kommende Woche am 25. Mai. Dann wird jede Woche ein neues Video immer dienstags um 16 Uhr hochgeladen. Moderiert werden die Videos von der Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalismus Jasmina Neudecker. Bereits einen Tag früher sind die Filme in der ZDFmediathek abrufbar.Inhaltlich möchte der neue Kanal nicht erklären, sondern entdecken. Die Suche nach der Antwort sei das Ziel. Neudecker hat dabei vor allem die Perspektive junger Frauen im Blick und geht auf ihrer Entdeckungsreise jenen Fragen nach, die Menschen in der Orientierungszeit zwischen „noch jung“ und „schon erwachsen“ beschäftigen. Themensuche und Weiterentwicklung des Kanals finden in engem Austausch mit der Community statt, die Neudecker über weitere Plattformen des Social-Media-Angebotes von «Terra X», aber auch in der Vernetzung mit weiteren Influencern ansprechen will.In der ersten Folge, die am Dienstag, 25. Mai, erscheint, begibt sich die Journalistin auf die Spur der Meditation. Es geht um die Frage, ob Meditation empathielos machen kann. Sie trifft Hannah vom YouTube-Kanal «Klein aber Hannah», die seit vielen Jahren selbst meditiert, und macht mit ihr ein Experiment auf Basis einer wissenschaftlichen Studie von Dr. Schindler: Werden sie nach einer Achtsamkeitsübung weniger Schuldgefühle empfinden? Zudem spricht Neudecker mit Dr. Wilfried Reuter über unerwünschte Nebenwirkungen. In weiteren Folgen wird es in den kommenden Wochen um Dating Apps und um das Gedankenlesen gehen.