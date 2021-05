«Der Parfumeur»: Constantin produziert Netflix-Film

Kino-News

Nach dem großen Kinoerfolg von «Das Parfum - Geschichte eines Mörders» und der ZDFneo-Serie «Parfum» ensteht derzeit ein weiterer Titel der Franchise.

Constantin Television und Netflix setzen ihre Zusammenarbeit fort und lassen derzeit einen neuen Spielfilm mit dem Titelentstehen. Für die Produktion zeichnen sich Constantin Television und Moovie verantwortlich. Der Spielfilm reiht sich damit in die die «Parfum»-Franchise ein, die 2018 mit der Crime-Seriebegann. Damals stammte die Idee von Oliver Berben nach den Motiven von Patrick Süskinds Roman „Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders“. Berben arbeitet auch diesmal wieder mit und fungiert als Executive Producer.„Es ist großartig, das Universum um das wirklich einzigartige Buch "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind weiter auszuarbeiten. Dass nun - nach der Verfilmung «Das Parfum» von Tom Tykwer und Bernd Eichinger sowie der ZDF/Netflix Serie «Parfum» von Eva Kranenburg und Philipp Kadelbach - die nächste Reise mit «Der Parfumeur», gemeinsam mit Niels Willbrandt und Kim Zimmermann, für Netflix entsteht, zeigt die Kraft und Inspiration, die von diesem Werk ausgeht und immer wieder viele Menschen fasziniert", erklärt Berben und spielt damit auch schon auf den Stab der Produktion an.Willbrandt und Zimmermann schrieben das Drehbuch, Heike Voßler ist Produzentin, während Katharina Haase als Producer agiert. Als Darsteller sind unter anderem Ludwig Simon, Emilia Schüle, Robert Finster, Sólveig Arnarsdóttir, Anne Müller und Cornelia Heyse dabei. August Diehl hat zudem einen Gastauftritt in der seit Mitte April laufenden Produktion. Noch bis voraussichtlich Mitte Juni sollen die Dreharbeiten andauern. Ein Erscheinungsdatum beim Streamingdienst steht bislang noch nicht fest.Zum genauen Inhalt hielt man sich ebenfalls noch bedeckt und gab nur folgende Zeilen an die Hand: " Ist es möglich mit einem Duft die ganze Welt zu verändern? Ist Riechen eine Gabe oder ein Fluch, ein Sinn oder eine Sucht? Auf der getriebenen Suche nach der Essenz aller Dinge verschwimmen in dieser Geschichte schon bald alle Ebenen. Es verweben sich zeitliche und räumliche Strukturen. Und während der Geist hellwach ist, treibt ihn die Gier nach dem Parfum weiter an den Abgrund, denn die Dunkelheit ist so nah."