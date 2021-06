Sportcheck

Quotenmeter gibt einen Ausblick auf die Spiele des dritten EM-Spieltages, die im Free-TV zu sehen sind. Außerdem präsent: Handball.

Bei der Fußball-EM stehen nun die finalen Partien der Hauptrunde an, nach der sich acht der 24 Mannschaften vom Turnier verabschieden müssen. Für die restlichen 16 beginnt ab dem kommenden Wochenende mit den Achtelfinals die ganz heiße Phase. Erstaunlicherweise gibt es außer Fußball trotzdem noch ein bisschen was Sportliches im TV zu sehen.Vor dem jeweils letzten Spieltag der Gruppenphase bei der Fußball-EM hat sich nun entschieden, dass bei den zeitgleich angesetzten Partien der einzelnen Gruppen am Sonntag bereits das ZDF die Begegnung zwischen Italien und Wales live zeigte. Das parallel angesetzte Spiel der Schweiz gegen die Türkei gab es hinterher als Zusammenfassung und zuvor auf Magenta TV. Am Montag wählte die ARD die Partien Ukraine gegen Österreich und Russland gegen Dänemark aus. Die Begegnungen Niederlande - Nordmazedonien und Finnland - Belgien zeigt Magenta TV. Am Dienstag ist die Partie Tschechien – England vorgesehen. Schon lange klar war, dass am Mittwoch natürlich die finale Partie Deutschlands gegen Ungarn bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen ist, Frankreich - Portugal dafür "nur" im Stream der Telekom. Am Vorabend zeigt das ZDF zudem das Spiel der Slowaken gegen die Spanier.Montag, 18.00 Uhr: Ukraine – Österreich (Das Erste)Montag, 21.00 Uhr: Russland – Dänemark (Das Erste)Dienstag, 21.00 Uhr: Tschechien – England (Das Erste)Mittwoch, 18.00 Uhr: Slowakei – Spanien (ZDF)Mittwoch, 21.00 Uhr: Deutschland – Ungarn (ZDF)Wenn ab dem 9. Juli in der Arena Nürnberger Versicherung das Drei-Nationen-Turnier im Handball stattfindet, dann ist Sport1 live dabei. Am Freitagabend spielt die deutsche Nationalmannschaft zunächst gegen Brasilien, zwei Tage später gegen Ägypten. Einen Tag zuvor zeigt der Sender auch das Duell der beiden deutschen Gegner live im Free-TV und im Stream. Das Turnier gilt als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Dort startet Deutschland am Morgen des 24. Juli gegen Europameister Spanien in die Gruppenphase. Handball wird gerne gesehen auf Sport1: 620.000 Fans im Schnitt sahen Anfang Mai das 35:20 in einem Qualifikationsspiel gegen Lettland.Nochmal Handball: ServusTV will kommende Saison die Partien der Champions League zeigen, die bislang nur bei DAZN liefen. Bislang war der Sender eher für seine Übertragungen des Motorsports oder Tennis bekannt. Allerdings wird man mit dem Streamingdienst kooperieren, der sich die Rechte für die nächsten fünf Jahre gesichert hatte. Nun laufen die internationalen Partien der Top-Teams also auch im Free-TV. Übrigens: ServusTV zeigt auch Spiele aus der Champions League, der Europa League und der neuen Conference League mit dem etwas größeren Ball, der nur mit dem Fuß gespielt werden darf, für die Fans in Österreich: Insgesamt 33 Spiele der kommenden Saison.Auch Pokern ist Sport. Jeweils Sonntagabend ab 20.45 Uhr laufen auf Sport1 eine Stunde lang die Highlights der «World Series of Poker». Dazu gibt es einen Online-Kurs auf akademie.sport1.de mit Tipps vom Poker-Experten Jan Heitmann. Diese «Akademie – Poker» ist jedoch kostenpflichtig. So ein E-Learning-Angebot gab es schon einmal im Dart-Sport. Das Angebot scheint erfolgreich gewesen zu sein und Sport1 hofft nun auf eine Wiederholung.* Montag, 12.00 Uhr: Tennis aus Bad Homburg (WTA-Turnier der Damen, DAZN)* Montag, 22.55 Uhr: Uruguay – Chile (Fußball, Copa America aus Brasilien, sportdigital)* Dienstag, 01.55 Uhr: Argentinien – Paraguay (Fußball, Copa America aus Brasilien, sportdigital)* Dienstag, 02.00 Uhr: Tampa Bay Lightning – New York Islanders (Eishockey, NHL, DAZN und Sport 1+)* Dienstag, 19.10 Uhr: Minnesota Twins – Cincinnati Reds (Baseball, MLB, DAZN)* Mittwoch, 02.00 Uhr: Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens (Eishockey, NHL, DAZN und Sport 1+)* Mittwoch, 09.55 Uhr: Eastern Long Lions - Lee Man FC (Fußball, AFC-Cup aus Asien, Duell zweier Mannschaften aus Hongkong, sportdigital)* Mittwoch, 13.55 Uhr: Tainan City FC (Taiwan) – Athletic 220 FC (Mongolei) (Fußball, AFC-Cup aus Asien, sportdigital)* Mittwoch, 17.00 Uhr: Bahnradsport (Europameisterschaft in Minsk, Belarus, Eurosport)* Mittwoch, 18.30 Uhr: u.a. HBW Balingen-Weilstetten – TSV Hannover-Burgdorf (Handball, Bundesliga, Sky)* Mittwoch, 22.55 Uhr: Ecuador – Peru (Fußball, Copa America 2021 in Brasilien, sportdigital)* Donnerstag, 04.00 Uhr: Seattle Sounders FC - Real Salt Lake (Fußball aus Nordamerika, MLS, DAZN)* Donnerstag, 12.00 Uhr Tennis aus Eastbourne (WTA-Turnier der Damen, Viertelfinale, DAZN)* Donnerstag, 15.00 Uhr: BMW International Open (Golf aus Eichenried bei München, European Tour, 1. Tag, Sky)* Donnerstag, 18.30 Uhr: Tour de France (Radrennen, Präsentation der Teams, Eurosport)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. THW Kiel - TBV Lemgo (Handball, Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 19.05 Uhr: New York Yankees - Kansas City Royales (Baseball, MLB, DAZN)* Freitag, 13.15 Uhr: Tischtennis (EM in Warschau, Halbfinale Mixed-Doppel, Eurosport)* Freitag, 14.00 Uhr: Tennis aus Bad Homburg (WTA-Turnier der Damen, Halbfinale, Hessen 3)* Samstag, 12.00 Uhr: Tour de France (Radrennen, erste Etappe, Eurosport)* Samstag, 16.30 Uhr: Braunschweig Lions - Dresden Monarchs (Football, GFL, Sport 1)* Samstag, 19.45 Uhr: Springreiten (Global Champions Tour aus Paris, Eurosport)* Sonntag, 11.00 Uhr: Großer Preis der Niederlande (Motorrad-WM, Rennen in Assen, Servus TV)* Sonntag, 14.00 Uhr: Leichtathletik (Olympia-Qualifikation in Leverkusen, ARD)* Sonntag, 19.00 Uhr: Grand Prix der Steiermark (Formel 1, 8. WM-Lauf aus Spielberg, Sky)