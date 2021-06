Spielberg und Netflix gehen Partnerschaft ein

Kino-News

Damit hat das Unternehmen Zugriff zu großen Blockbustern.

Amblin Partners und Netflix werden zusammenarbeiten. Das von Steven Spielberg geleitete Unternehmen wird jährlich mehrere neue Spielfilme für Netflix produzieren. Damit bekommt Netflix Zugang zu den besten Regisseuren von Hollywood – und kann sich somit gegen Disney+ HBO Max und anderen Herausforderern zur Wehr setzen.Der Schritt ist überraschend und ein Zeichen für die großen Veränderungen, die in Hollywood stattfinden, auch weil Spielberg bisher als Netflix-Skeptiker galt. So soll der Regisseur 2019 die Academy of Motion Picture Arts and Sciences dazu gedrängt haben, Day-and-Date-Streaming-Veröffentlichungen von der Oscar-Verleihung auszuschließen. Amblin wird weiterhin Büros auf dem Universal-Gelände unterhalten, wo die Firma auch einen Produktionspakt hat. Im Rahmen des Deals soll Amblin für eine unbestimmte Anzahl von Jahren mindestens zwei Filme pro Jahr für Netflix produzieren. Es ist möglich, dass Spielberg bei einigen der Projekte sogar Regie führt."Bei Amblin wird das Storytelling für immer im Zentrum von allem stehen, was wir tun, und von der Minute an, in der Ted und ich anfingen, eine Partnerschaft zu diskutieren, war es mehr als klar, dass wir eine erstaunliche Möglichkeit haben, gemeinsam neue Geschichten zu erzählen und das Publikum auf neue Weise zu erreichen", sagte Spielberg in einer Erklärung. "Dieser neue Weg für unsere Filme, neben den Geschichten, die wir weiterhin mit unserer langjährigen Familie bei Universal und unseren anderen Partnern erzählen, wird für mich persönlich unglaublich erfüllend sein, da wir ihn gemeinsam mit Ted beschreiten können, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm, Scott und dem gesamten Netflix-Team loszulegen."