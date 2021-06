Bryan Cranston spielt bei «Jerry and Marge Go Large» mit

US-Fernsehen

An der Seite des «Breaking Bad»-Schauspielers ist Annette Bening.

Der Streamingdienst Paramount+ hat Bryan Cranston und Annette Bening für die Fernsehserieverpflichtet. In diesem Format werden beide die wahre Geschichte eines Lotto-Betrügerpaares zeigen. Regisseur David Frankel («Der Teufel trägt Prada») wird die Geschichte eines pensionierten Ehepaars aus Michigan inszenieren, das dabei hilft, seine Gemeinde wiederzubeleben, indem es geschickt die Lotterie in Massachusetts spielt.Der für den Emmy nominierte Brad Copeland («Arrested Development», «Wild Hogs») hat das Drehbuch für das Projekt geschrieben, das eines von mehreren Titeln ist, die der Streaming-Anbieter ViacomCBS gerade in Arbeit hat. Gil Netter, der Oscar-Nominierte hinter «The Blind Side» und «Life of Pi», produziert zusammen mit Levantine Films («Hidden Figures»).Cranston ist ein Emmy- und Golden-Globe-Gewinner, der zuletzt die Hauptrolle in der Showtime-Serie «Your Honor» spielte, für die er auch als ausführender Produzent fungierte.