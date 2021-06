George Clooney & Co. gründen Filmschule

Vermischtes

Zahlreiche Schauspieler wollen mit Clooney unterprivilegierten Kindern helfen.

George Clooney, Don Cheadle, Kerry Washington, Mindy Kaling, Eva Longoria und andere werden ab Herbst 2022 eine Filmschule für unterversorgte Gemeinden mitbegründen. Die Roybal School of Film and Television Production wird Studenten eine solide akademische Ausbildung, praktisches Training und Zugang zu renommierten Geschichtenerzählern und anderen Branchenprofis und Experten aus Hollywood bieten. Die Schule wird auch eine spezielle Praktikumsinitiative anbieten."Unser Ziel ist es, die Vielfalt unseres Landes besser widerzuspiegeln. Das bedeutet, früh anzufangen. Es bedeutet, High-School-Programme zu schaffen, die jungen Menschen etwas über Kameras und Schnitt und visuelle Effekte und Ton und all die Karrieremöglichkeiten beibringen, die diese Branche zu bieten hat", sagte Clooney in einer Erklärung. "Es bedeutet Praktika, die zu gut bezahlten Karrieren führen. Es bedeutet, zu verstehen, dass wir alle gemeinsam in dieser Sache stecken."Unter der Leitung von Schulleiterin Blanca Cruz wird die Schule mit Schülern der neunten und zehnten Klasse beginnen und in den nächsten zwei Jahren auf die elften und zwölften Klassen ausgeweitet. Es besteht die Möglichkeit, das Pilotprogramm auf weitere Schulen im Großraum Los Angeles auszuweiten.