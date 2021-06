David Hasselhoff singt für «Promi Big Brother»

Vermischtes

Wer in diesem Jahr in den Promi-Container einsteigt, steht derzeit noch nicht fest. Nur eines ist über die neue Staffel bekannt: Es gibt ein Wiedersehen mit David Hasselhoff.

2013 nahm David Hasselhoff an der ersten-Staffel teil, verließ aber nach nur fünf Tagen wieder das Haus. Nun gibt es ein Wiedersehen mit „The Hoff“ – oder besser: ein Wiederhören. Denn gut anderthalb Monate vor dem Start der neunten Staffel, die am 6. August beginnt, gab Sat.1 nun bekannt, dass David Hasselhoff mit seiner neuen Single „The Passenger“ den Titelsong zur Sendung beisteuert.„Der große Bruder lässt mich einfach nicht los: 2013 war ich einer der ersten Bewohner bei «Promi Big Brother» in Deutschland. Nun steuere ich mit meiner Version von ‚The Passenger' den Titelsong zur aktuellen Staffel bei. Ich bin sehr gespannt, was sich Big Brother dieses Jahr für seine Bewohner ausgedacht hat“, wird Hasselhoff in einer Mitteilung zitiert. Sat.1 zeigt in diesem Jahr insgesamt 22 Ausgaben, die von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert werden. Zwölf Folgen werden dabei live um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss an jede Show zeigt Sat.1 zudem «Promi Big Brother – Die Late Night Show» mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel.Die Verpflichtung von Hasselhoffs Song als Titelsong ist durchaus überraschend, schließlich wurde der Sänger und Schauspieler im März für das TVNow-Format «Ze Network» verpflichtet, dessen Dreharbeiten in diesem Sommer beginnen sollen. In dem schwarzhumorigen Agententhriller spielt Hasselhoff zusammen mit Henry Hübchen sich selbst ( Quotenmeter berichtete ).