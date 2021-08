Shirin und die Radtour zum See

Soap-Check

Bei «Sturm der Liebe» könnte es zur großen Liebe kommen, unterdessen will Carla bei «Rote Rosen» Gregor vergessen.

Carla genießt die Affäre mit Paul und verdrängt die Gedanken an Gregor. Doch Paul macht ihr klar, dass sie Gewissheit braucht, um abschließen zu können. Carla lässt sich schließlich darauf ein, Gunter zu dem Ort, an dem Gregor seinen letzten Termin hatte, zu begleiten. Und tatsächlich finden sie Gregors Wagen. Zu Carlas und Gunters großem Entsetzen ist Blut am Boden vor dem Auto. Mona kann nicht damit umgehen, dass Tatjana wieder mit Andreas zusammen ist. Doch die Freundschaft zu Tatjana bedeutet ihr viel und so will sie versuchen, mit der Situation klarzukommen. Ellen, Simon und David lassen sich auf Saras Charakter-Challenge ein. Nach einer erfahrungsreichen Nacht beschließen die Freunde, dass sie perfekt sind, wie sie sind und sich gar nichts beweisen müssen. Britta merkt, dass Ben und Hendrik sich immer besser verstehen, und bittet Hendrik um mehr Abstand. Als Britta dann Hendrik, Lilly und Ben in trauter Eintracht auf dem Salzmarkt sieht, wirft sie Hendrik vor, sich nicht an die Abmachung zu halten.Erik begibt sich auf die Flucht. Michael verordnet Florian Ruhe. Rosalie bedrücken ihre Schulden. Shirin und Gerry fallen in den See. Christoph erhöht seine Ansprüche. Florian und Ariane machen Erik Mut für seinen Prozess. Nach dem Termin steht das Urteil noch aus, aber Eriks Chancen stehen schlecht. Aus Angst, tatsächlich ins Gefängnis zu müssen, leiht Erik sich kurzerhand Geld von Ariane und ergreift die Flucht. Doch dann steht plötzlich Werner vor ihm. Michael verordnet Florian strikte Ruhe und hält ihn an, sich sofort zu melden, sollte sich sein Zustand wieder verschlechtern. Zu Hause trifft Florian auf Erik, der den Verlauf seines Gerichtstermins verharmlost. Um seinen Bruder nicht unnötig aufzuregen, verheimlicht Erik ihm seine Fluchtabsichten. Lia schlägt vor, Tagesdecken aus Kaschmir für die Hotelbetten anzuschaffen, damit der „Fürstenhof“ auf die internationale Bestenliste kommt. Rosalie testet die Decken und ist ebenfalls begeistert. Doch sie belasten nach wie vor die Schulden, die sie bei Christoph hat und von denen Michael nichts erfahren soll. Shirin macht mit Gerry die von ihm gewünschte Radtour zum See. Bei dem Versuch, eine ertrinkende Hummel zu retten, landen die beiden unabsichtlich im flachen Wasser. Beide nehmen die Sache mit Humor und Shirin beginnt, Gerry wirklich zu mögen. Hildegard erfährt, dass sich André per Telefon heimlich von Tina Kessler coachen lässt. Sie findet sein Verhalten falsch, aber André verteidigt sich, denn nur so kann er Christophs Ansprüchen gerecht werden. Doch dann erwartet Christoph, dass André von nun an jeden Tag ein neues Zwei-Sterne-Menü kreiert.Pfarrer Burman muss erkennen, dass seine neue Gemeinde ihn wegen seiner geringen Sprachkenntnisse nicht versteht. Was kann er tun? Irmi ist kurz davor, Lansing und damit auch die Ehe mit Hans endgültig hinter sich zu lassen. Kann Hans alle Register ziehen und seine Frau halten?Als Britta von Ringos Intrige erfährt, hofft sie vergeblich auf eine Versöhnung mit Robert. Luke alarmiert mit seinem Verhalten nicht nur Sina. Als Paco dem Schmerzmitteldoping auf die Schliche kommt, stellt er Luke vor eine Entscheidung.Kim und Isabelle müssen feststellen, dass sie sich das Prunkwerk auch zu einem günstigeren Preis nicht leisten können. Sollen sie sich zusammentun? Lucie weiß nicht, wo sie wohnen soll. Als Yannick sie bittet, wieder in die WG zu kommen, lässt sie sich darauf ein. Simone kanzelt die Bemühungen des Trainerstabs ab, aber Malu bleibt dran und entwickelt eine Idee, um mehr Menschen für das Eis zu begeistern.Erik kommt beim Publikum gut an. Auch Toni wird Zeuge davon, dass Erik vor allem weibliche Fans gewinnen konnte. Sie ist stolz auf ihren Freund. Erik genießt die Aufmerksamkeit, doch für ihn ist klar, dass nach einer Staffel Schluss ist. Yvonne kann es kaum erwarten, ihre eigene Praxis zu eröffnen. Als ihr während der Autofahrt aber erneut die Sicht verschwimmt, kann sie ihre Unsicherheit vor Laura nicht mehr verbergen.Olli traut seinen Augen nicht, als er morgens unterwegs ist. In einem fremden Auto beobachtet er ein Pärchen beim Blowjob. Als wäre das nicht schon krass genug, zwinkert die Frau ihm dabei auch noch frech zu. Es stellt sich heraus: Bei den beiden handelt es sich um Chico und dessen neue Freundin Lori. Olli, Kevin und Co. freuen sich sehr, dass ihr alter Kumpel überraschend wieder in Köln aufgekreuzt ist. Doch die Stimmung kippt schon bald – zumindest bei Olli. Er wird das Gefühl nicht los, dass Lori ihn die ganze Zeit anbaggert.Olivia weiß nach dem Auffliegen ihrer heimlichen Treffen mit Miguel nicht, wie es um ihre Beziehung mit Dean steht. Dean macht ihr jedoch klar, dass er nicht sicher ist, ob er nach dem erneuten Vertrauensbruch weiterhin mit ihr zusammen sein kann. Also wendet sich Olivia endgültig von Miguel ab. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, ihre Beziehung doch noch zu retten. Allerdings kann auch dieser verzweifelte Versuch den zutiefst verletzten Dean nicht mehr umstimmen. Er ist fest entschlossen und trennt sich von ihr. Auf einmal fühlt sich Olivia furchtbar einsam. Erneut sucht sie ausgerechnet bei demjenigen Zuflucht, der insgeheim die Schuld an ihrem Beziehungsaus trägt: Miguel.