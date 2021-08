ESPN streicht NBA-News

US-Fernsehen

Außerdem wird die Sendung «The Jump» mit Rachel Nichols nicht fortgeführt.

Bei dem Disney-Sportsender ESPN kracht es derzeit gewaltig. Hinter den Kulissen haben sich die zwei talentierten Sportmoderatorinnen Rachel Nichols und Maria Taylor für Streit gesucht. Aus diesem Grund machte der Sender kurzen Prozess und trennt sich von beiden Moderatoren. ESPN hat beschlossen, «The Jump», die von Nichols geleitete tägliche Basketball-Nachrichtensendung, abzusetzen und die Sportmoderatorin aus der NBA-Berichterstattung herauszunehmen.Die Entscheidung erfolgte, nachdem Nichols in eine Kontroverse verwickelt worden war, nachdem eine Videoaufnahme von ihr aufgetaucht war, in der sie sich darüber beschwerte, dass eine Kollegin, Maria Taylor, eine ihr versprochene Stelle erhalten hatte, was zu internen Beschwerden und Spaltungen innerhalb des Sportmedienriesen im Besitz von Disney führte. Taylor verließ vor kurzem ESPN und wechselte zu NBC Sports."Wir waren uns einig, dass diese Vorgehensweise in Bezug auf unsere NBA-Berichterstattung für alle Beteiligten am besten ist", sagte David Roberts, Senior Vice President für die NBA-Produktion bei ESPN, in einer Erklärung. "Rachel ist eine hervorragende Reporterin, Moderatorin und Journalistin, und wir danken ihr für ihre vielen Beiträge zu unseren NBA-Inhalten." Es wird erwartet, dass ESPN die Restlaufzeit von Nichols' Vertrag einhält, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, aber ihre zukünftigen Aufgaben bei dem Sender bleiben unbekannt.