«Paar Wars»: Vorzeigbar war´s!

Hingeschaut

Paar Wars auf Sat.1: Nette Pärchen-Spiele mit Gute-Laune-Moderator Ralf Schmitz.

Der Freitagabend gehört ab sofort den Paaren. Zumindest bei Sat.1 , wo nun das neue Show-Formatstartete. Michael Horling schaute sich die Couple-Challenge um den Gute-Laune-Moderator Ralf Schmitz an und hatte nach einer Stunde und 50 Minuten Netto-Sendezeit erstaunlich wenig Grund zum Meckern.Der ultimative Stresstest für Paare sei es, bei dem bis zu 100.000 Euro winken. Nach acht Prüfungen und einem großen Finale. Und klar: Neben dem stets hippeligen Moderator sind die Kandidaten ganz entscheidend, ob man da bis zum Ende dranbleiben möchte. Die ungleich wirkenden Samira (25) und Lorenzo (27) aus Pforzheim, die Fitness-Freaks Dani (36) und Patricio (35) aus Berlin und die Tattoo- und Piercing-Zauberer Bianca (48) und Markus (48) aus einem Kaff in Nordrhein-Westfalen wissen schon mal, dass das Duo auf dem hintersten Platz auf alle Fälle 5000 Euro mit nach Hause nehmen kann.Spiel eins: Romeos auf einem Balkon kippen nach und nach nach unten, wenn es keine Übereinstimmung gibt zu banalen Fragen an beide. Was man am liebsten miteinander macht zum Beispiel. Reality-TV schauen, sagt Lorenzo, seine Julia Samira aber meint eher „Chillen". Patricio erinnert sich an gemeinsame Reisen, Dani hält eher der Sex bei ihm. Da grinst er und rutscht nach vorne. Markus mag Kuscheln, Bianca eher Fernsehen. So wird das nichts.Welches Körperteil er an ihr am meisten mag? Die Haare, glaubt Samira, Lorenzo aber liebt ihre Brüste. Patricio fällt vom Balkon, weil er genauso an die Brüste denkt, Dani aber an den Po. Den hat auch Markus im Sinn, Bianca aber hoffte auf die Magie ihrer Augen. Der nächste kippt nach unten und die Baden-Württemberger haben damit bereits 20.000 Euro gesichert. Da hat sich die Reise nach Köln schon mal gelohnt.Das also war Spiel eins, wenig aufregend, mäßig innovativ, aber einigermaßen launig über die Bühne gebracht, so dass halt doch ein bisschen Neugierde entsteht, wie es denn weitergeht. Mit dem „Soundtrack of your live", mit Musik also, mit jeweils drei Titeln zur Wahl zu einem Thema und einer Trennwand zwischen den jeweiligen Paaren. Wenn beide zum gleichen Song tanzen, gibt´s wieder mehr Geld. Beispiel: Welches Lied passt am besten zum allerersten Treffen mit seinen Schwiegereltern? „I will survive", „I´m so exited" oder „Eye of the Tiger"? Leider null Übereinstimmung...Das Lied zum Sexleben? „Push it", „Sex Bomb" oder „Bed of Roses"? Man merkt schon: Ohne Brüste, Po, Geschlechtsverkehr geht´s hier anscheinend nicht. Und auch nicht ohne ein bisschen Derbes: Der passende Song, wenn er einen Furz vor ihr lässt: „Sound of Silence", „Lass jetzt los" oder „Oops..., I did it again"? Für die Redakteure der Show war´s sicherlich ein Vergnügen, sich all´ das auszudenken. "Du pupst doch, wo du willst", sagt Samira zu Patricio. Seit Freitag weiß es ganz Deutschland.„Sei mein Fixpunkt" spielt in einer Supermarkt-Kulisse. Die jeweils fünf richtigen Zutaten für Lasagne und Züricher Geschnetzeltes finden. Und das sitzend im Einkaufswagen. Naja, vielleicht ist das nun doch der Zeitpunkt, um auf «SOKO Leipzig» im ZDF umzuschalten... Duell-Prüfung „Handycap": Wer kennt die Geheimnisse des anderen im Smartphone? Mäßig spannend, gilt auch die Idee, bei falschen Antworten einen Vollstrecker einen Lieblings-Gegenstand zerstören zu lassen.„Einschätzpaar" bedeutet, dass Samira beispielsweise voraus erahnen muss, ob Patricio mindestens sechs deutsche Bundesländer aufzählen kann. „Er kann alles, er isch der Beste", sagt sie. Pforzheim-Slang. In 30 Sekunden fallen ihm sogar acht ein. Man(n) muss nicht sonderlich viel wissen, um 5000 Euro zu verdienen.Dann der Knaller: „Das erhahnst du nie" ist Klamauk pur. Fünf Männer kaspern im Hahnkostüm durch das Studio, darunter die drei Kandidaten plus zwei Verwirrer. Die Frauen müssen einfach nur ihren Partner erkennen beim beispielsweise sexy Tanzen, beim Nachmachen des Lieblingstiers oder beim Zeigen der favorisierten Sexstellung. Patrizio mag die Hundenummer und Markus die Seitenlage. Soviel zum Blick in deutsche Ehebetten.Samira und Lorenzo scheiden aus, Bianca und Markus setzen sich gegen Dani und Patricio im Finale durch. In Handschellen aneinander gebunden galt es, in einem Haus-Parcours Aufgaben zu lösen, um letztlich den Schlüssel zu finden, um die Türe zum Schlafzimmer zu öffnen. 80 000 Euro gab´s dafür. Und nun auch eine recht ordentliche Fernseh-Kritik. Vorzeigbar war´s!