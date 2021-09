ZDFneo zeigt «Start the fck up» noch in diesem Jahr

TV-News

Eigentlich sollte die Comedy-Serie erst Anfang 2022 ausgestrahlt werden. Nun wurde bekannt, dass die Sendung bereits im Oktober in der ZDFmediathek landet. Wenige Tage später erfolgt auch eine Ausstrahlung bei ZDFneo.

Bereits im März verkündete Spartensender ZDFneo , dass man die Dreharbeiten für die Comedy-Seriebegonnen habe. Die achtteilige neoriginal sollte bis Mitte Mai abgedreht sein und Anfang des kommenden Jahres bei ZDFneo und in der ZDFmediathek ausgestrahlt werden. Nun gab der Mainzer Sender bekannt, dass es etwas schneller gehen wird. Die Sendung, die mit Olga von Luckwald, Lena Meckel und Mona Pirzad in den Hauptrollen besetzt ist ab Freitag, den 29. Oktober, ab 10:00 Uhr online verfügbar. Außerdem läuft «Start the fck up» ab Dienstag, den 2. November, ab 23:15 Uhr.Inhaltlich dreht sich die Serie um Programmiererin Jana (von Luckwald), mit ihrer selbst entwickelten App kurz vor dem großen Durchbruch steht. Doch dann wird sie von ihrem Freund und ihrer besten Freundin aus der gemeinsamen Firma geschmissen. Davon lässt sich Jana aber nicht kleinkriegen, und so mietet sie sich im Coworking-Space "The Next" ein. Dort trifft sie auf einen Haufen eigensinniger, aber auch liebenswürdiger Kolleginnen und Kollegen wie die Öko-Startupperin Nura (Pirzad), die mit plastikfressenden Würmern die Welt verbessern will, und die Influencerin Melina (Meckel), die oberflächlich und naiv wirkt, sich aber als smarte Businessfrau herausstellt. Sie alle träumen davon, das nächste große Ding zu landen.Neben von Luckwald, Pirzard und Meckel sind in weiteren Rollen auch Kelvin Kilonzo, László Branko Breiding und Karen Dahmen zu sehen. Für die Produktion haben sich Network Movie und die bildundtonfabrik (btf) zusammengeschlossen. Wolfgang Cimera (Network Movie), Philipp Käßbohrer und Matthias Murrmann (beide btf) fungieren als Produzenten. Catrin Kauffmann (Network Movie) ist als Producerin tätig. Die Regie übernimmt Andi Wecker, der auch als Creative Producer agiert, und Nicolas Berse.