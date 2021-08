«Schlag den Star» holt sich die Zielgruppen-Krone

Quotennews

Nicht nur vor RTL, sondern auch noch besser als jedes andere Show-Format am Samstagabend! Das wird sich ProSieben schmecken lassen! «Schlag den Star» lieferte ab!

Seit über zehn Jahren läuftmittlerweile und in nahezu jeder Ausgabe, war die Ausstrahlung für ProSieben ein Erfolg. Die abendfüllende Show lieferte auch gestern Abend mehr als ordentlich ab und bescherte der roten Sieben aus Unterföhring das beste Zielgruppen-Ergebnis des gesamten Tages, ausgenommen das Ergebnis der «Tagesschau» um 20 Uhr. Die generierte 1,07 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, doch davon soll hier nicht die Rede sein. ProSieben schaffte es mit dem Duell Thomalla gegen Burdecki insgesamt auf recht ordentliche 1,57 Millionen Zuschauer und damit auf einen Marktanteil von 8,5 Prozent.Eine nicht zu unterschätzende Leistung, denn mit 1,57 Millionen Zuschauer stellte der Unterföhringer Sender kurzerhand ebenfalls die beste private Reichweite des Tages, zumindest was die Primetime-Programme angeht. Und besser waren am gestrigen Samstag lediglich «RTL Aktuell» mit 2,20 Millionen Zuschauern und das «Klima Update» bei RTL mit 1,64 Millionen Zuschauern. Sonst positionierte sich vor ProSieben ausschließlich viel von ARD und ZDF . Doch das eigentliche Prunkstück des gestrigen ProSieben-Abends ist das Ergebnis der Zielgruppe. Hier setzte sich nämlich tatsächlich kein anderes Format vor «Schlag den Star». (Abgesehen von der erwähnten Tagesschau)Mit 0,69 Millionen Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe belegte die rote Sieben 14,7 Prozent des entsprechenden Marktes und präsentierte somit die beste Reichweite in dieser Kategorie über den gesamten Tag geblickt. Auch die 14,7 Prozent Marktanteil konnten lediglich von der angesprochenen News-Sendung im Ersten oder von Formaten lange nach 0 Uhr geschlagen werden. Ärgster Verfolger von «SdS» war gestern die «Sportschau» im Ersten. Diese konnte 0,57 Millionen jüngere Zuschauer generieren und blieb bei einem Marktanteil von 14,4 Prozent stehen. «Schlag den Star» gewann im Übrigen um kurz vor halb 2 in der Nacht schließlich Sophia Thomalla.