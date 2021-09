Florian von Heintze entwickelt Newsformate für Bild-Sender

Köpfe

Am Donnerstag teilte Axel Springer einige Personalwechsel bei der ‚Bild‘ mit. So wird Florian von Heintze, bislang Stellvertreter des Bild-Chefredakteurs für die Zeitung, künftig in gleicher Position Newsformate für den TV-Sender BildTV entwickeln, der bekanntlich am 22. August gestartet ist. In seiner neuen Funktion berichtet er an die Vorsitzenden der BILD Chefredaktionen, Alexandra Würzbach und Julian Reichelt.„Es war mir eine Ehre und eine Freude, als Blattmacher so viele Jahre Europas größte Tageszeitung mitgestalten und verantworten zu dürfen. Nun freue ich mich darauf, in einem großartigen Team die Geschichten der Bild-Zeitung im Bewegtbild-Angebot weiter zu denken und meine ganze Erfahrung und mein journalistisches Know-how einzubringen“, sagt von Heintze in einer Mitteilung. Auf ihn folgt Textchefin Linna Nickel, die ab sofort dessen Aufgaben als Blattmacherin übernimmt.„Florian von Heintze weiß mit seiner langjährigen journalistischen Erfahrung, welche Themen die Menschen im Alltag bewegen. Er ist ein Meister der Schlagzeile, der exklusive Geschichten auf den Punkt bringt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für die wichtige Entwicklung neuer Newsformate für Bild im TV gewinnen konnten und er als Stellvertreter des Chefredakteurs seine herausragende Expertise zukünftig für unsere Bewegtbildangebote einbringen wird. Linna Nickel hat schon als Textchefin die Zeitung auf großartige Weise mitgeprägt und wird dies nunmehr als Blattmacherin fortsetzen“, wird Julian Reichelt zitiert.Außerdem wechselt Bettina Formen, bisher für Bild als Managing Director auf Verlagsseite tätig, in die Redaktion und ist als Managing Director und Mitglied der Chefredaktionen zuständig für das Personal- und Redaktionsmanagement zuständig. Sie berichtet ebenfalls als Würzbach und Reichelt. Formen folgt in ihren Aufgaben auf Jorin Verges, der in seiner Position als Stellvertretender Chefredakteur ab sofort für strategische Aufgaben zuständig ist. Die bisherigen Verlagsaufgaben von Bettina Formen werden zusätzlich von Andreas Conradt, Managing Director BIld, übernommen. Er wird darin durch Verena Fernis unterstützt, die künftig als General Manager für ‚Bild am Sonntag‘ zuständig ist. Daniel Pichutta, bislang General Manager Bild Nord und Projekte, wird Director Bild Regional und führt damit im Team von Andreas Conradt das Verlagsmanagement für die Bild Regionen. Andreas Conradt berichtet an Carolin Hulshoff Pol, Geschäftsführerin Bild.