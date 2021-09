Nora Tschirner hört beim «Tatort» auf

TV-News

Nach Christian Ulmen wird wohl auch Partnerin Nora Tschirner dem Weimar-«Tatort» den Rücken kehren.

Schauspielerin Nora Tschirner wird voraussichtlich nicht mehr als-Darstellerin im Weimar-«Tatort» auftreten. Das verriet sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter“, wird sie dort zitiert. Der zuständige MDR ließ bezugnehmend auf das Tschirner-Interview wissen: „Wie bereits Anfang des Jahres kommuniziert, haben wir aus verschiedenen Gründen im Jahr 2021 keinen «Tatort» Weimar in der Herstellung. Wie es ab dem Jahr 2022 weitergeht, dazu sind wir in Gesprächen. Aber den Fans versprechen wir: Es wird auch in Zukunft einen MDR-Krimi aus Thüringen geben.“ Tschirner stand seit 2013 als Kira Dorn vor der Kamera.Insgesamt dreht sie elf Filme mit ihrem Kollegen Christian Ulmen, der den Kriminalhauptkommissar Lessing verkörperte, im Neujahrs-«Tatort» allerdings den Serientod starb. Tschirner sagte nun im Interview: „Ich weiß natürlich nicht, was der MDR mit dem Weimarer «Tatort» plant, aber in dieser Konstellation wird es ihn nicht mehr geben. Ich finde, wir sind einfach zu einem fulminanten Ende gekommen.“Kürzlich gab auch Christian Ulmen dem Portal ‚nordbayern.de‘ ein Interview, in dem er sich ebenfalls über die Zukunft der Reihe in Weimar äußerte. „Lessing ist gestorben, und ich hätte mich total gefreut, ihn als Geist weiter auftauchen zu lassen", so Ulmen. Das sei „der allgemeine Plan“ gewesen. „Aber den mochte meine liebe Freundin und «Tatort»-Partnerin Nora Tschirner unversehens nicht mehr leiden. Sie konnte ohne mich einfach nicht weitermachen, was mir natürlich auch geschmeichelt hat", fügte Ulmen an.Aus dem Fernsehen verschwindet Tschirner unterdessen nicht. Sie wird ab dem kommenden Samstag, 4. September, in der sechsteiligen arte-Reihe «42 – Die Antwort auf fast alles» zu hören sein, in der sie immer samstags ab 22:35 Uhr als Erzählerin der Wissensreihe agiert. Die einzelnen Folgen von «42» stehen immer tags zuvor online zum Abruf bereit.