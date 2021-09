Justus sieht dem Tod ins Auge

Soap-Check

Während es bei «Alles was zählt» um ein Menschenleben geht, ist Gregor wohl bei «Rote Rosen» mit einem Flugzeug abgestürzt.

Die Nachricht von Gregors Flugzeugabsturz verbreitet sich schnell. Aber Carla kann den Tod von ihm noch nicht akzeptieren. Als an der Absturzstelle Gregors Schuh gefunden wird, muss Carlas den Tatsachen ins Auge sehen und ausgerechnet Amelie fängt sie auf. Dank ihr beginnt Carla sogar, Gregors Tod als endgültige Wahrheit zu akzeptieren. Tatjana ist sauer auf Mona, weil die gegen Andreas schießt und Paul immer noch für den Richtigen hält. Mona entschuldigt sich bei Tatjana, aber das Freundinnen-Verhältnis bleibt angespannt. Es kommt zum Streit zwischen den beiden, und Mona fürchtet um die Freundschaft. Dörte zögert ihre Heimreise weiter hinaus. Sie hat begriffen, dass ausgerechnet ihr von allen so geschätztes soziales Engagement schuld daran ist, dass Norbert sie verlassen hat und sie nun allein ist. Merle bringt deshalb einen Umzug nach Lüneburg ins Gespräch. David bedauert, wie wenig Zeit er mit Ellen hat. Als der Ausflug ans Meer schließlich doch klappen könnte, kündigt Ellens Großtante einen Besuch an.Um unter die 500 besten Hotels der Welt zu kommen, will Ariane Robert zum neuen Gesicht des „Fürstenhofs“ aufbauen. Genau wie Robert und Lia beginnt sich auch Erik über Arianes Verhalten zu wundern. Daher geht er auf Ariane zu und diese weiht ihn in ihren Plan ein. Als Erik erkennt, was das für seine Beziehung mit Ariane bedeutet, fällt er aus allen Wolken. Hannes denkt darüber nach, Professor Berthold seine Forschungsergebnisse abzukaufen und ein neues Forschungsteam zusammenzustellen. Doch Maja befürchtet, dass das viel zu lange dauern würde, um Florian noch rechtzeitig zu helfen. Aber weder Hannes noch Michael schaffen es, den Professor zur Wiederaufnahme seiner Arbeit zu bewegen. Doch dann tritt Maja mit einer emotionalen Ansprache an den Professor heran. Rosalie entzieht sich sofort Christophs Kuss. Christoph macht deutlich, dass er durchaus an einer Affäre mit ihr interessiert wäre, doch für Rosalie kommt das überhaupt nicht in Frage. Daraufhin versöhnt sie sich schlechten Gewissens mit Michael, bringt es aber nicht übers Herz, ihm von dem Kuss zu erzählen. Gerry kommt auf die Idee, Schweinchen Chantal darauf zu trainieren, versteckte Wertgegenstände aufzuspüren. Dafür versteckt er einen Geldbeutel von Alfons. Doch als Alfons diesen wiederhaben will, kann Gerry ihn nicht mehr finden.Felix lässt sich tatsächlich das Ohrloch mit einem Nagel stechen. Nun steht der Walz nichts mehr im Weg - oder etwa doch?Monika und Jakob gehen voller Vorfreude ihr Leben als Paar an. Doch Jakob kriegt dank Benedikt nicht aus dem Kopf, dass Monika auch seine Stiefmutter ist ... Britta behält aus falschem Stolz für sich, was sie heimlich gegessen hat. Als Eva es schließlich herausfindet, sind alle schockiert. Nika versucht erschrocken, ihr Liebesgeständnis zu Paco zu relativieren. Mit Erfolg, denn Paco redet sich ein, dass das alles keine Chance hätte.Als Justus dem Tod ins Auge sieht, entscheidet er sich in höchster Not, ein dunkles Geheimnis der Steinkamps zu lüften. Währenddessen nähern sich Lucie und Ina einander wieder etwas weiter an. Außerdem nehmen Vanessa und Christoph Abschied von Essen. In Südkorea werden sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen.Seit Tagen hatte Yvonne keine Probleme mehr, weshalb sie zuversichtlich an eine Gesundung glaubt. Auch wenn sie die Angst noch nicht komplett abschütteln kann, will sie Gerner weiterhin nicht belasten. In ihrem Frust bespricht Lilly mit Nazan Nihats Vorschlag, sich beruflich neu zu orientieren. Als sie Nazan spontan bei einer schwierigen Diagnose helfen kann, wird ihr jedoch klar, dass sie nichts anderes sein will als Ärztin.Lea könnte an die Decke gehen. Sie würde am liebsten explodieren. Dafür gibt es einen handfesten Grund: Während ihrer Vanity-Schicht muss sie wieder mitansehen, wie Ray mit Svenja spricht. Und bei ihr handelt es sich immerhin um eine ehemalige Stammkundin aus seiner Zeit als Callboy. Doch statt auszurasten, bewahrt sie erst einmal die Ruhe. Sie zeigt echte Klasse und komplimentiert ihre Kontrahentin aus dem Club hinaus. Ray weiß es jedoch keineswegs zu schätzen, dass Lea in dieser Situation die Contenance bewahrt hat. Es dauert nicht lange, ehe sich die die beiden abermals heftig in die Haare bekommen.Milla ist verunsichert, als Amelie sich nach ihrer vorsichtigen Annäherung von Freitag wieder von ihr distanziert. Während Amelie Lynn erzählt, dass sie sich von ihrer Mutter einfach unverstanden fühlt, wird Milla klar, dass Amelie neben all der Wut und Angst der letzten Tage auch unter Liebeskummer leidet. Fest entschlossen, ihre Tochter wieder aufzuheitern, überrascht Milla sie mit einer kleinen Party. Tatsächlich machen Amelie und Milla einen Schritt aufeinander zu. Doch dann wird Milla wieder daran erinnert, wie sehr Amelie noch gegen Mike wütet, der sich ausgerechnet heute wieder bei ihr gemeldet hat. Auch wenn Milla Mike insgeheim vermisst, beschließt sie ihrer Tochter zuliebe, den Kontakt abzubrechen. Ihre Versöhnung mit Amelie ist ihr nämlich wichtiger als alles andere.