Corona sei Dank: HSE mit Rekordjahr 2020

Wirtschaft

Der Teleshopping-Sender HSE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 neue Rekorde aufgestellt. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 809 Millionen Euro. Mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von 160,3 Millionen Euro und einer Marge von 19,8 Prozent übertraf man laut eigenen Angaben „die Profitabilität des Vorjahres um ein Vielfaches“. 2020 sei das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von HSE gewesen, wie Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSEm anmerkte. „Wir haben gezielt in den Ausbau unserer Markenbekanntheit investiert und in die Neukundenakquisition. Zudem haben wir unsere Marketingmaßnahmen und Live-Commerce Aktivitäten im Bereich der Creator Economy deutlich verstärkt. Die Covid-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass Live-Commerce und damit verbunden die Möglichkeit zur direkten Kundenansprache und individuellen Beratung ein signifikanter Erfolgsfaktor ist“, so Rehm.HSE gab zudem an, dass man im vergangenen Jahr ein Neukundenwachstum in Höhe von 14 Prozent verzeichnen konnte und nun insgesamt 1,8 Millionen aktive Kunden zählt. Wegen der der Corona-bedingten Schließung des Einzelhandels sei 2020 das Warenangebot von HSE „noch intensiver“ genutzt worden. Die Anzahl der Bestellungen je aktivem Kunden stieg auf 8,3 per anno und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Trotz der Wiedereröffnungen im Laufe des Jahres blieben Kunden, die während des ersten Lockdowns bei HSE bestellt hatten, weiterhin „sehr aktiv“ auf der Plattform, wie das Unternehmen mitteilte.Im Bereich E-Commerce stieg der Umsatz der Unternehmensgruppe um 19 Prozent auf 273 Millionen Euro. Mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes (34 Prozent) entfiel somit auf den digitalen Handel. 64 Prozent aller Neukunden sollen über den Onlineshop und die App von HSE bestellt haben.„Neben unserem erfolgreichen TV-Commerce Business sind die Bereiche E-Commerce und Social-Commerce von großer strategischer Bedeutung für HSE. Die digitalen Kanäle sind die Wachstumstreiber unseres Live-Commerce Geschäftsmodells. Mit unserer starken Positionierung und unserem neuen Markendesign werden wir unsere führende Marktposition in Europa weiter ausbauen," erklärte Sandra Rehm und spielte damit unter anderem auf den im Januar 2021 durchgeführten Rebrandingprozess an, bei dem aus HSE24 die Marke HSE wurde ( Quotenmeter berichtete ).