«Guidos Wedding Race»: VOX zeigt Kretschmer-Show am Sonntag

TV-News

In seiner neuen Primetime-Show fungiert der Modedesigner Guido Maria Kretschmer als "Navigationsgerät" und Trauredner.

VOX hatte bereits im Sommer das neue Formatfür den Herbst angekündigt, in dem Sendergesicht Guido Maria Kretschmer ein Liebespaar trauen solle. Nun hat der Kölner Sender die Sendetermine bekannt gegeben. Das von Constantin Entertainment produzierte Format wird sonntags am 10. und 17. Oktober jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt.Wie erwähnt geht es in der Show ums Heiraten. In mehreren Etappen mit je einer Aufgabe, die auf der persönlichen Geschichte des jeweiligen Paares basiert, müssen diese beweisen, wie gut sie als Paar funktionieren. Dafür überrascht Kretschmer die Brautpaare zunächst zu Hause. Er wird die Paare als „Navigationsgerät" anschließend in Form von Videobotschaften auf ihrer Reise begleiten. Alle zu bewältigenden Aufgaben sind auf die Paare zugeschnitten. Gespielt wird zunächst um die Strophen eines von Guido verfassten Liebesgedichts, welches die Paare als letzte Aufgabe auswendig aufsagen sollen.Wer am Ende das Gedicht fehlerfrei und am schnellsten aufsagen kann, gewinnt eine Traumhochzeit, bei der der Modedesigner nicht nur Hand bei den Outfits des Paares anlegt, sondern auch die Eheringe entwirft. Außerdem wird Kretschmer auch die Traurede halten.