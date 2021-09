VOX verschiebt Lieferduell  RTL programmiert «Exclusiv Spezial» zum Sommerhaus

TV-News

Bei den Sendern VOX und RTL gab es verschiedene Programmänderungen.

Erst am Mittwoch hat RTL Details zur neuen «Sommerhaus der Stars»-Staffel genannt, die ab dem 5. Oktober immer dienstags, mittwochs und donnerstags im Programm ist. Am Dienstag gibt es eine durch «RTL Direkt» geteilte XXL-Ausgabe, während man mittwochs regulär bis 22:15 Uhr sendet. Am Donnerstag hingegen ist die Sendung nur eine Stunde zu sehen, ehe ab 21:15 Uhr Frauke Ludowig mein einem Live-Talk übernimmt. Danach meldet sich Jan Hofer mit seiner Nachrichtensendung. Im Anschluss ist mit dem «Sommerhaus» noch nicht Schluss, denn an den drei Donnerstagen ist nun ab 22:35 Uhr dreimalvorgesehen. Über den genauen Inhalt der von RTL bezeichneten Reportage-Sendung ist nichts konkretes bekannt. Die Sendung steht unter dem Motto „Wenn die Wahrheit ans Licht kommt!“. Es soll auch „wunderschöne Überraschungen“ geben und „zuweilen dramatisch“ werden. Wer die Sendung moderieren wird, wurde ebenfalls nicht gesagt.Bei den Kollegen von VOX wird unterdessen das neue Formatverschoben – zumindest teilweise. Das neue Format mit den beiden Fernsehköchen Tim Mälzer und Steffen Henssler startet wie angekündigt am 19. September um 20:15 Uhr. Eine Woche später am Tag der Bundestagswahl, wann die zweite Folge laufen sollte, ist das Format jedoch nicht mehr im Programmplan zu finden. Stattdessen setzt VOX auf eine alteaus dem vergangenen Jahr. Darin traten Mälzer und Henssler ebenfalls gegeneinander an. Fans der beiden kommen also trotzdem auf ihre Kosten.Wann die zweite Folge des Lieferduells gesendet wird, bleibt derweil offen, denn auch am 3. Oktober hat VOX eine Wiederholung von «Kitchen Impossible» programmiert. Dann gibt es die „Best Friends Edition“ zu sehen, die erstmals im März 2021 zu sehen war. Darin kocht dann Tim Mälzer zusammen mit Tim Raue und Alexander Herrmann.