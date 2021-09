Buschmann und Fuss starten Fußball-Talk bei Sky

TV-News

Die beiden Kommentatoren werden am kommenden Montag bereits das erste Mal in der neuen Sendung «Glanzparade» zu sehen sein.

Eigentlich könnte man Frank Buschmann und Wolff Fuss als unzertrennliches Duo am Kommentatoren-Pult bezeichnen – jedenfalls wenn man um die Spiel-Reihe „FIFA“ redet. Ein reales Spiel haben die beiden noch nicht zusammen kommentiert. Das wird auch in Zukunft so bleiben, dennoch sieht man Buschi und Fuss ab dem 13. September immer montags um 18:30 Uhr gemeinsam vor der Kamera bei Sky Bundesliga 1.Sky hat für diesen Sendeplatz nämlich nun die neue Live-Talk-Showangekündigt, in der die beiden Fußball-Experten eine Stunde über den zurückliegenden Spieltag sowie die heißesten Themen aus der Bundesliga reden. Dabei geht es auch um die Nationalmannschaft, aber auch um alles abseits des grünen Rasens. Sky verspricht „unterhaltsame Geschichten, klare Meinungen, und ganz viel Leidenschaft für den Fußball“. Die beiden begrüßen in jeder Sendung auch zugeschaltete Interviewgäste, beziehen die Fans in die Sendung mit ein und reagieren auf deren Feedback. Außerdem wird auch der Leiter der Sendung, Timo Schmidtchen, Teil der Show sein und versuchen, die beiden Protagonisten durch die 60 Minuten zu begleiten.„Es ist durchaus ein mutiger Schritt von Sky, uns beiden eine eigene Sendung zu geben. Gerade wenn man bedenkt, dass Buschi mittlerweile in seiner Freizeit unter anderem Hunde-Parcours-Rennen kommentiert und wir beide uns häufig und teilweise stundenlang in wildfremden Spielekonsolen herumtreiben. Ich freue mich auf die Show, vor allem weil wir für nix garantieren können. Es wird, so hörte ich, um Fußball gehen. Das ist gut. Das ist zumindest mir nicht vollkommen fremd“, scherzte Fuss. Frank Buschmann ergänzte: „Was Millionen von Menschen immer gefordert haben, wird wahr: Wolff und ich gemeinsam am Mikro und wirklich live, ganz ohne Controller! Weihnachten und Ostern jetzt immer montags um 18:30 Uhr bei Sky.“