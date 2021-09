Steve Howeye soll bei «True Lies» mitwirken

US-Fernsehen

Der «Shameless»-Star wird beim CBS-Piloten dabei sein.

Steve Howey wurde für eine der Hauptrollen in dem CBS-Drama-Pilotfilm, der auf dem Filmbasiert, verpflichtet. Howey wird die Rolle des Harry spielen, die im Film von Arnold Schwarzenegger verkörpert wurde. Die Figur wird als gutmütiger, risikofreudiger Computerverkäufer und hingebungsvoller Familienvater beschrieben, der verheiratet ist und zwei Kinder hat.Howey war zuletzt in der Showtime-Hitserie «Shameless» zu sehen, in der er die Rolle des Kevin während der elf Staffeln des Pay-TV-Kabelsenders spielte. Er ist auch bekannt für seine Hauptrolle in der Sitcom «Reba». «True Lies» wurde ursprünglich im Februar als Pilotserie bei CBS bestellt, aber der Sender gab im März bekannt, dass er die Serie aus dem Programm nehmen würde.Dies ist der zweite Versuch, «True Lies» als Serie zu adaptieren. Fox hatte einer Serienversion des Projekts bereits im Jahr 2017 eine Zusage für einen Pilotfilm gegeben.