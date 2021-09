«Impeachment»-Quoten deutlich gesunken

US-Quoten

Die früheren Staffeln von «American Crime Story» lieferten bessere Ergebnis ab.

Der Fernsehsender FX startete am Mittwoch die dritte Staffel von, die sich um die Affäre um Bill Clinton und das Amtsenthebungsverfahren drehte.verzeichnete 0,92 Millionen Fernsehzuschauer und erreichte bei den 18- bis 49-Jährigen ein Rating von 0,24. Damit kommt die neue Staffel nicht an rekordverdächtigen Zahlen heran, die man vor drei sowie fünf Jahren einfuhr.wollten im Jahr 2016 über fünf Millionen Zuschauer sehen, in der Kernzielgruppe verzeichnete der Kabelsender ein Rating von 2,0. Die zweite Staffel, die sich um den Tod von Gianni Versace drehte, erreichte 2,22 Millionen Zuschauer. Das Rating bei den jungen Zuschauern lag bei 0,72.Fairerweise muss man sagen, dass sich die Medienlandschaft seit der Premiere von «Versace» im Jahr 2018 stark verändert hat. Immer mehr Zuschauer sehen sich Sendungen auf Abruf an und nicht mehr, wenn sie ursprünglich ausgestrahlt werden. «Impeachment» wird wahrscheinlich einen signifikanten Anstieg der Zuschauerzahlen verzeichnen, wenn man die zeitversetzte Ausstrahlung in die Zahlen mit einbezieht.