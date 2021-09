Epic Games stellt Houseparty ein

Vermischtes

Die werbefinanzierte App ist laut Entwickler nicht tragfähig.

Der Spielehersteller Epic Games hat bekannt gegeben, dass die vor zwei Jahre erworbene Live-Videochat-App Houseparty trotz Pandemie nicht tragfähig sei. Bereits im Oktober werde man den Stecker ziehen. Laut einem Blog-Post auf der Website arbeitet das Team hinter Houseparty daran, „neue Möglichkeiten für sinnvolle und authentische soziale Interaktionen im Metaversum innerhalb der Epic-Games-Familie zu schaffen". Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter von Houseparty für andere Projekte innerhalb von Epic eingesetzt werden."Seit seinem Eintritt bei Epic haben die soziale Vision und die Kerntechnologie des Houseparty-Teams bereits zu neuen Funktionen beigetragen, die von Hunderten von Millionen Menschen in 'Fortnite' und von Entwicklern auf der ganzen Welt genutzt werden", so Houseparty. "Daher können wir der App oder unserer Community nicht die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient."Letztes Jahr versuchte Houseparty, von der gestiegenen COVID-Nutzung zu profitieren, und wagte sich an Unterhaltungsprogramme: Das dreitägige Livestreaming-Event "In the House" im Mai 2020 bot Auftritte von Katy Perry, John Legend, Doja Cat, Alicia Keys, DaBaby, Bad Bunny, Keegan-Michael Key und anderen. Obwohl die App über 100 Millionen Mal heruntergeladen wurde, steht sie nun vor dem Aus.