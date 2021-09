«Star Trek: Prodigy» geht im Oktober on Air

US-Fernsehen

Die Serie, die sich an ein jüngeres Publikum richtet, startet Ende Oktober bei Paramount+.

Die «Star Trek»-Fernsehserie, die sich an ein jüngeres Publikum richtet, wird ebenfalls schon bald bei Paramount+ starten. Die Streamingplattform von ViacomCBS bestellte zehn Episoden der animierten Serie. Los geht es am Donnerstag, den 28. Oktober 2021.Die Serie folgt einer Crew junger Außerirdischer, die auf das experimentelle Föderationsraumschiff U.S.S. Protostar stoßen, aber noch nie etwas von der Sternenflotte oder der Föderation gehört haben. Zu den Sprechern von «Prodigy» gehören John Noble (Diviner), Jimmi Simpson (Drednok), Kate Mulgrew (Kathryn Janeway) Brett Gray (Dal), Ella Purnell (Gwyn), Angus Imrie (Zero), Rylee Alazraqui (Rok-Tahk), Dee Bradley Baker (Murf) und Jason Mantzoukas (Jankom Pog).Für die Animationsseriegibt es wenig Neues zu vermelden. Die Serie wird aktuell mit der zweiten Staffel bei Paramount+ ausgestrahlt. Eine dritte Staffel ist derzeit in Produktion und wird vermutlich im August 2022 folgen.