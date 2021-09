«Picard» für Staffel drei verlängert

US-Fernsehen

Die Serie mit Patrick Stewart wird noch einige Jahre bei Paramount+ laufen.

Anlässlich des 55-jährigen Jubiläums veranstaltete ViacomCBS einen großen «Star Trek»-Tag. Wie die Produzenten nun mitteilten, wirdin der zweiten Staffel ins 21. Jahrhundert zurückreisen. Noch bevor die Staffel im Februar 2022 bei Paramount+ angeboten wird, gab es eine offizielle Verlängerung für eine dritte Runde.Das schreibt CBS über die neuen Folgen: Als Teil der nicht enden wollenden Prüfung, ob die Menschheit würdig ist, die 1987 in der Serienpremiere von «Star Trek: The Next Generation» begann, erschafft das allmächtige Wesen Q (John de Lancie) mit einem Fingerschnippen eine alternative Realität, die die Erde in einen totalitären Staat stürzt.Aber nur Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und seine Mitstreiter aus Staffel eins von «Picard» scheinen zu merken, dass sich etwas verändert hat, und sie beschließen, ins heutige Los Angeles zu reisen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Um dorthin zu gelangen, müssen sie jedoch Picards alte Widersacherin, die Borg-Königin (Annie Wersching), überwinden, die in dieser alternativen Realität auf der Erde gefangen zu sein scheint.