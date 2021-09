Pussytalk Podcast: Mitdenken ist angesagt!

Hintergrund

Jeden Montag sprechen Sonny Loops und Adorable Caro über die Themen von jungen Frauen.

Modesünden, Pick-me-Boys, Veränderungen und Beziehungen im Lockdown - bei „Pussytalk“ dreht sich alles um echten "Girls Talk"! Die Influencerinnen Sonny Loops und Adorable Caro sprechen jeden Montag über alltägliche (Frauen-) Probleme und schrecken dabei auch nicht vor heiklen Themen und Diskussionen zurück. Mitdenken und zuhause weiter reden ist hier gerne erwünscht: Wer sich direkt beteiligen möchte, kann das sogar per Mail und Social-Media-Nachrichten. Schließlich dreht sich bei diesem Podcast alles um authentische und spannende Unterhaltungen.Die Idee des Podcasts entstand zu Beginn der Corona-Zeit. Damals konnten sich die beiden Freundinnen nicht mehr so oft sehen und telefonierten stattdessen häufig und lange - bis irgendwann die Idee aufkam, ihre Communities miteinzubeziehen! Schließlich haben die beiden Influencerinnen genau die gleichen Fragen und Sorgen wie viele Ihrer Fans und Freunde. Ob spannende oder auch unangenehme Männergeschichten, falsche und toxische Freundschaften, Alltagsstress, familiäre Sorgen und das Erwachsenenleben, das auch - wenn nicht sogar vor allem - Mittzwanziger immer noch stark beschäftigt: Der Podcast dreht sich um menschliche Themen, die fast jeden schon einmal betroffen haben.Das Wichtigste Merkmal des Podcasts ist der ehrliche Charakter. Hier wird nichts verschleiert und auch über heikle Themen soll frei diskutiert werden können. Dass die beiden Freundinnen nicht immer ganz einer Meinung sind, macht die Unterhaltung noch lebendiger und authentischer. Zuhörer und Zuhörerinnen können sich mit den Gesprächen identifizieren, Meinungen teilen und neue Erkenntnisse gewinnen.Ganze 53 Folgen beinhaltete die erste Staffel dieses unterhaltsamen Podcasts, die Mitte April 2021 zu Ende ging. Nach einem Monat Pause startete dann die zweite Runde im Mai 2021, mit neuen Folgen. Den Podcast gibt es nach wie vor jeden Montag mit einer neuen Folge. Eine Folge bietet in der Regel 45 bis 60 Minuten fröhliche, leichte, lustige, aber auch ernste und sensible Unterhaltung. Zu hören ist der Podcast online, beispielsweise auf Spotify, Audio Now und vielen anderen Kanälen, wo es Podcasts gibt.