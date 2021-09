Überraschung bei «GZSZ»-Spin-off: Sideropoulos dreht an der Seite von Fehlow

TV-News

Nach einem erfolglosen Sat.1-Abstecher mit der Soap «Mila» kehrt Susan Sideropoulos nach einem Jahrzehnt zum «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Universum zurück.

Am heutigen Montag, 13. September, starten die Dreharbeiten der nächsten Spin-off-Serie von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Indreht sich alles um Daniel Fehlows Charakter Leon Moreno (Quotenmeter berichtete). Nun wurde bekannt, dass es dabei zu einem überraschenden Comeback kommt. Denn neben Fehlow steht auch Susan Sideropoulos vor der Kamera, die eine Hauptrolle übernimmt und damit ihr Comeback im «GZSZ»-Kosmos gibt. Sideropoulos war einst zehn Jahre lang Cast-Mitglied der Daily-Soap und verkörperte Verena Koch. Die Ehefrau an der Seite Morenos verstarb in der Serie an einem Aortenriss infolge eines Autounfalls.In welcher Rolle Sideropoulos nun zurückkehren wird, ließ RTL in einer Mitteilung offen. Es hieß lediglich: „Ob Susan in dem «GZSZ»-Spin-off als tote Verena zurückkehren wird oder in einer anderen Rolle, bleibt noch ein Geheimnis.“ RTL versprach aber, dass es die erste Begegnung der beiden Hauptprotagonisten in sich haben werde. „Das Leben schreibt oft die verrücktesten Geschichten: Ich freue mich wahnsinnig, nach zehn Jahren endlich wieder mit Daniel Fehlow aka Leon Moreno vor der Kamera zu stehen. Mit ihm gemeinsam hatte ich viele Jahre lang bei den «GZSZ»-Drehs immer den Spaß meines Lebens und jetzt mit «Leon - Glaub nicht alles, was du siehst» hat das Schicksal uns wieder zusammengeführt. Ich bin sehr auf diese spannende Reise gespannt!", sagt Sideropoulos über ihr neues Engagement.Daniel Fehlow freut sich auf die gemeinsame Zeit vor der Kamera: „Der Abschied von Susan bei GZSZ war tränenreich - nicht nur laut Drehbuch, sondern auch für mich als Kollege. Wir haben uns seitdem zwar nicht aus den Augen verloren, doch dass ich nun wieder mit Susan vor der Kamera stehe, ist natürlich großartig! Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Dreharbeiten an der schönen Ostsee!“„Kaum zu fassen, dass schon über zehn Jahre vergangen sind, seitdem Susan Sideropoulos das letzte Mal bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' zu sehen war!“, sagt Christine Ghosch, Executive Producer bei RTL . Sideropoulos gehörte „klar zu den größten Stars unserer Serie“, so Ghosch. Sie sei auch hinter den Kulissen äußerst beliebt gewesen. Das Comeback in de «GZSZ»-Welt bezeichnete sie als „echten Coup – für die Fans und für uns als Sender RTL“.In «Leon - Glaub nicht alles, was du siehst» verwirklicht sich Leon seinen Traum vom Leben am Meer. Nach einem Abstecher zu seinem Sohn Vince nach Tokio zieht es ihn in ein Surfer-Paradies an der Ostsee. Gemeinsam mit seinem Kite-begeisterten Sohn Oskar reist Leon an eine der schönsten Küsten Deutschlands und steigt in eine Kite-Schule ein. Zusammen mit dem Schulen-Besitzer Conny baut er gemeinsam ein Beach-Food-Restaurant auf. Die Event-Serie ist eine Produktion der UFA Serial Drama für RTL und TVNOW. Annette Herre ist die Produzentin, Producerin ist Claudia Danne. Regie führt Klaus Knoesel. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Christina Pachutzki.