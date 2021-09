ProSieben versteckt «How Fake Is Your Love?» nach Mitternacht

TV-News

Stattdessen versendet man lieber verschiedene Superhelden-Filme um 20:15 Uhr.

Mitstartete ProSieben am vergangenen Dienstag das nächste Reality-TV-Format in diesem Sommer. Doch wie schon bei «Die Alm» blieben die Quoten deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nur 0,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein. In der Zielgruppe lag die Reichweite lediglich bei 0,33 Millionen werberelevanten Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile lagen mit 1,9 Prozent bei allen und 5,3 Prozent in der Zielgruppe im tiefroten Bereich.Nun hat der Sender reagiert und entschieden sich einen weiteren Flop nicht leisten zu wollen, schließlich zog man «Die Alm» eisenhart durch, obwohl in den letzten beiden Folgen ähnlich miese Werte zu Buche standen. «How Fake Is You Love?» wird nun vom Sendeplatz um 20:15 Uhr verbannt und erst spät in der Nacht ausgestrahlt. Am kommenden Dienstag geht die Sendung um 23:55 Uhr los und endet dadurch erst um 2:00 Uhr in der Nacht. In den Folgewoche startet die Show sogar erst nach Mitternacht um 0:25 Uhr beziehungsweise um 0:20 Uhr.Das liegt auch an der neugestalteten Primetime, in der nun Spielfilme programmiert wurden. Am morgigen Dienstag ist der 2017er Superhelden-Film «Justice League» ► vorgesehen, danach übernimmt Klaas Heufer-Umlauf, der sich mitaus der Sommerpause zurückmeldet und Fahri Yardim sowie Louis Klamroth zu Gast hat. Am 21. September zeigt ProSieben dann zur besten Sendezeit «X-Men: Apocalypse» ► und am 28. September «Wonder Woman» ► mit Gal Gadot in der Hauptrolle.