Lina Beckmann folgt auf Charly Hübner

TV-News

Lina Beckmann wird künftig zusammen mit Anneke Kim Sarnau das Ermittlerduo im Rostocker «Polizeiruf 110» bilden.

Der NDR hat eine Nachfolgerin für Charly Hübner beimin Rostock gefunden. Lina Beckmann wird als Melly Böwe künftig an der Seite von Katrin König, gespielt von Anneke Kim Sarnau, vor der Kamera stehen. Bis Beckmann in ihrer neuen Rolle zu sehen sein wird, vergeht allerdings noch etwas Zeit. Hübner hatte im Mai seinen Abschied von der Krimi-Reihe bekannt gegeben, allerdings wird sein letzter «Polizeiruf» erst im Januar 2022 ausgestrahlt. Nun übernimmt also seine Ehefrau dessen Platz im Ensemble, womit der NDR nun nach dem Göttinger «Tatort» zwei Ermittlerinnen-Duos stellt.„Ich bin sehr aufgeregt und so irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe!! Als man mich fragte, war ich schon überrascht und vielleicht auch etwas erschrocken, aber ich freue mich riesig. An meiner Seite sind so fabelhafte Kollegen, die mich begleiten und die ich begleiten darf“, sagt Lina Beckmann über ihre neue Aufgabe. Ihre neue Partnerin freut sich ebenfalls. „Lina kenne ich aus dem Theater und bewundere schon immer ihre wilde Seele, ihre Kraft, ihren Mut, ihre Spielfreude. Ich kann mich gut damit verbinden und fand die Idee hervorragend, bin extremst neugierig und freudig, mit ihr auf die neue Reise zu gehen“, so Anneke Kim Sarnau.NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath erklärt: „Nach dem Abschied von Charly Hübner als Sascha Bukow haben Redakteurin Daniela Mussgiller und Produzentin Iris Kiefer nach einer Figur gesucht, die einen ganz anderen Charakter hat, aber ihrer Kollegin Katrin König ebenfalls auf Augenhöhe begegnet. Hauptkommissarin Melly Böwe ist wie ein frischer Wind im Rostocker Revier: Sie ist laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringt sie ein großes Herz und warmen Humor mit. Lina Beckmann ist die optimale Schauspielerin für diese außergewöhnliche Figur. Zusammen mit Anneke Kim Sarnau bilden sie ein starkes Ermittlerinnen-Duo, auf das sich die Zuschauerinnen und Zuschauer schon jetzt freuen dürfen." Findigen Zuschauern des Rostocker «Polizeiruf 110» dürfte die die Figur Melly Böwe bereits bekannt sein. Erstmals war sie in diesem März in der Episode „Sabine" als Halbschwester von Sascha Bukow zu sehen, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet.Derzeit finden die Dreharbeiten für den neuesten Filmin Rostock und Hamburg statt. Darin wird die Grundschullehrerin Nathalie Gerber wird auf dem Parkplatz einer Kneipe tot aufgefunden. Zuletzt war sie mit dem 23-jährigen Daniel Adamek (Jonathan Perleth) verabredet, nach dem nun gesucht wird. Doch Daniel Adamek kann sich nicht bei der Polizei melden: Der Transmann ist noch nicht geoutet. Seine größte Angst ist, dass sein Vater (Jörg Witte) davon erfährt, dass seine Tochter ein Mann ist. So tappt das Team um Katrin König und Melly Böwe im Dunkeln und hat nur die letzten Angaben aus Nathalies Dating App zur Verfügung. Ein Sendetermin des Film von Regisseur Dustin Loose steht noch nicht fest.