Dieses Battle verspricht mit Amy Shumer, Reese Witherspoon, Matt Damon, Owen Wilson und Paul Rudd für mächtig Starpower. Wer geht als Sieger hervor?

(RTL, 20:15 Uhr)Zwölf Jahre nach Operation Blackbriar hat Jason Bourne endlich sein Gedächtnis wiedergefunden und verdient sein Geld mit illegalen Faustkämpfen. Bournes alte Verbündete Nicky Parsons wird vom CIA verfolgt, seitdem sie in den Zentralserver des Geheimdienstes eingedrungen ist. Nicky tut sich wieder mit Jason Bourne zusammen. Sie stellen fest, dass nicht nur die CIA hinter ihr her ist, sondern auch ein Auftragskiller auf sie angesetzt wurde. Die Quotenmeter-Kritik urteilte so über den Film : „«Jason Bourne» ist ein inhaltlich überflüssiges, mit mehr Muskeln und weniger Köpfchen daherkommendes Wiedersehen mit der populären Wackelkamera-Actionthriller-Reihe.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDB User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Renee Bennett hat einen festen Job, ein nettes Apartment und Freunde, die loyal zu ihr stehen. Doch oft glaubt die etwas pummelige junge Frau, nicht gut genug zu sein, und fühlt sich unsichtbar. Schon immer hatte sie einen großen Traum: endlich wunderschön zu sein. Bis es soweit ist, plagt sie sich weiterhin in einem Fitnessstudio. Doch dann fällt sie dort vom Rad, schlägt sich den Kopf hart an und verliert das Bewusstsein. Als sie aufwacht blickt sie in den Spiegel und traut ihren Augen nicht: Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen, sie glaubt nun, sie sei ein Supermodel. Mit neu gewonnenem Selbstbewusstsein zieht sie los und lernt gleich einen tollen Typen kennen, wird zu einem Bewerbungsgespräch für ihren Traumjob eingeladen und nimmt sogar ohne jegliche Hemmungen an einem Bikini-Wettbewerb teil. Unaufhaltsam geht es für Renee auf der Karriereleiter nach oben. Doch dann schlägt sie sich den Kopf erneut an, sie erwacht aus der Bewusstlosigkeit, und der Zauber ist verflogen. Quotenmeter beschrieb in seiner Kritik das Skript als „oberflächlich“. Außerdem habe Hauptdarstellerin Amy Shumer „weit unter ihren Möglichkeiten“ aufgespielt, was die angestrebte „Love Yourself!“-Message im Nichts verpuffen lasse.Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Drama, Herzschmerz und die große Liebe mit Owen Wilson und Reese Witherspoon: Lern' einen Typen kennen, verliebe dich, krieg' ein Baby - Lisa zweifelt, ob sie das Zeug zu diesem Plan hat. Als sie sich gerade in eine Affäre mit dem egozentrischen Baseball-Spieler Matty stürzt, trifft sie George. Bei ihrem ersten Date entdecken beide, dass einem etwas Wunderbares passieren kann, während alles andere schief läuft. Doch auch Matty scheint plötzlich großes Potenzial zu haben.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: 5IMDB User Rating: 5