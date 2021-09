«Gewissensbisse» startet schwach

Quotennews

Im Anschluss setzte VOX auf eine Reportage über Reinhold Messner, der als Selbstversorger lebt. Auch diese Werte waren enttäuschend.

Vor eineinhalb Jahren wollten zweieinhalb Millionen Menschen die letzte «Das Jenke-Experiment»-Ausgabe sehen, in der der Moderator übermäßig Fleisch verzehrte. Bereits nach wenigen Tagen bekam er Gelenkschmerzen und in der Reportage standen zwei Schweine im Mittelpunkt, mit deren Leben gespielt wurde. Während RTL die Tiere auf einen Gnadenhof schickte, fällt die Entscheidung bei VOX erst in Folge drei.Die fleischliebenden Familien von Ausdauersportler Joey Keller, Fußballer Dennis Diekmeier und Schauspieler Hardy Krüger Jr. kümmern sich um verschiedene Tiere. Die Akteure vonmüssen sich entscheiden, ob sie die Tiere schlachten oder künftig ihr Essverhalfen anpassen wollen. Der zweistündige Auftakt erreichte lediglich 0,69 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei enttäuschenden 2,7 Prozent. Die VOX-Sendung erzielte 0,37 Millionen junge Zuschauer, mit 5,4 Prozent Marktanteil kann man in Köln nicht zufrieden sein.widmete sich am Dienstagabend unter anderem Reinhold Messner, der auf seinem Schloss in Südtirol als Selbstversorger lebt. Auch die Geschichte von Fitness-Bloggerin Louisa Dellert stand in der einstündigen Reportage im Mittelpunkt. Diese erreichte 0,56 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 3,2 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr man 0,21 Millionen ein, der Marktanteil sorgte für 4,3 Prozent.Schließlich wiederholte VOX um 23.15 Uhr noch, die Ausgabe mit Tim Mälzer sahen 0,29 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Leuten fuhr man 4,9 Prozent ein, die Reichweite lag bei 0,12 Millionen. Vor zweieinhalb Jahren verfolgten 0,33 Millionen junge Menschen die Ausgabe, die auf 6,7 Prozent Marktanteil kam.