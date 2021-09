TLC nennt Startdatum für erstes True-Crime-Format mit Arabella Kiesbauer

TV-News

«Verbrechen im Visier» startet bereits in der kommenden Woche. Das zweite Format, «Chaos vor Gericht» legt dagegen erst im Dezember los.

Anfang des Sommers stellte Discovery und der dazugehörige Sender TLC das Comeback von Arabella Kiesbauer im deutschen Fernsehen in Aussicht und kündigte gleich zwei True-Crime-Formate mit der ehemaligen Talkshow-Moderatorin an. Nun nannte man fürden Starttermin. Los geht es bereits in der kommenden Woche am Mittwoch, den 22. September. Insgesamt hat man 20 Ausgaben produziert, die immer mittwochs um 22:15 Uhr und 22:45 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt werden.In dem Format soll sich alles um wahre Kriminalfälle drehen, die viral gegangen sind, schließlich werde mittlerweile fast alles per Handy, Bodycam oder Überwachungskamera mitgefilmt. Die Serie wagt dabei einen Blick über das Filmmaterial hinaus und erzählt die dramatischen Erlebnisse und die ganze Geschichte hinter den VerbrechenDie zweite True-Crime-Sendung hört auf den Namen. Noch hält sich TLC mit einem Starttermin bedeckt. In einer Mitteilung kündigte man das Format für den Dezember an. «Chaos vor Gericht» befasst sich dagegen mit teils haarsträubenden Vorkommnissen in amerikanischen Gerichtssälen. Neben Videomaterial der Verhandlungen kommen Verteidiger, Zeugen und Angehörige zu Wort, die ein Bild der manchmal extrem chaotischen Szenen nachzeichnen, die sich vor den Richtern zugetragen haben. Beide Formate werden von Discovery Deutschland produziert, unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Claudia Smykalla, Executive Producer.