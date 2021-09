Helene Fischer darf im ZDF ihr neues Album präsentieren

TV-News

Der exklusive Konzertfilm zum neuen Album soll Mitte Oktober im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden.

Ende August war bekannt geworden, dass es am ersten Weihnachtsfeiertag erneut keine neue Ausgabe der «Helene Fischer Show» geben wird ( Quotenmeter berichtete ). Dennoch müssen Musik-Fans nicht auf Helene Fischer im ZDF verzichten. Statt an Weihnachten meldet sich die gelernte Musical-Darstellerin aber nun schon im Oktober, dann stellt sie in einem 60-minütigen Konzertfilm ihr neues Album vor. Das ZDF verspricht eine „Reise durch das neue Album und die Seele der Künstlerin“.Passend zum neuen Album, das „Rausch“ heißen wird, lautet der Titel des Konzertfilmsund wird am Samstag, den 16. Oktober, um 21:45 Uhr exklusiv im ZDF ausgestrahlt. Der mehrfach Grammy-nominierte britische Regisseur Russell Thomas und der international erfolgreiche Show-Designer Florian Wieder verantworten die künstlerische Umsetzung des Konzertfilms.Laut Ankündigung möchte Helene Fischer „neue künstlerische Maßstäbe“ setzen, indem sie ihre Songs „in einem ungewöhnlichen Showcase“ vorstellt. Das Publikum erlebt die Künstlerin dabei nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne. Der „High-End-inszenierte Konzertfilm“ wird durch „persönliche Backtstage-Stories“ ergänzt werden. Fischer wird dabei selbst du den Film.