«Cops» soll bei Fox Nation weitergehen

US-Fernsehen

Die Polizei-Doku soll zurückkommen – allerdings nun doch nicht bei FOX.

Die Doku-Seriehat schon viele Jahre auf dem Buckel. Seitdem die Fernsehstation FOX allerdings am Samstagabend Sportrechte hat, ist das Format auf dem Fernsehfriedhof gelandet. Nun soll doch die Neuauflage kommen, die allerdings nicht beim Sender FOX, sondern bei Fox Nation, einem von Fox News Media unterstützten Streaming-Videodienst.Bereits am 1. Oktober soll die 33. Staffel des Doku-Formates starten. Zunächst sind lediglich vier neue Folgen angekündigt. Man strahlt zusätzlich 15 Episoden aus der vorherigen Staffel aus. Zum Start können Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter Fox Nation ein Jahr kostenlos nutzen. Die Entscheidung, «Cops» wiederzubeleben, wirft ein neues Licht auf die wachsenden Ambitionen von Fox Nation, das ursprünglich als eine Art Service für "Superfans" des konservativen Fox News Channel gedacht war."«Cops» ist eine der kultigsten Marken im Fernsehen mit einer unglaublich leidenschaftlichen Fangemeinde", sagte Jason Klarman, Präsident von Fox Nation, in einer Erklärung. Die Serie startete 1989 auf dem damals noch jungen Sender Fox und wurde schnell zu einer Säule des Samstagabendprogramms.