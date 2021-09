Jetzt doch: «High School Musical»-Serie wird verlängert

US-Fernsehen

Bereits im Juli endete die Ausstrahlung der zweiten Staffel.

Die Verantwortlichen bei Disney+ haben sich reichlich Zeit gelassen, über eine Verlängerung vonzu sprechen. Die zweite Staffel endete bereits im Juli, nach eineinhalb Monaten sprach man sich für eine Verlängerung aus. Die Produktion zieht von Salt Lake City nach Los Angeles, noch in diesem Jahr soll die Produktion starten."Wir sind überglücklich, dass wir uns für die dritte Staffel in die freie Natur begeben und danken unseren Partnern und Freunden bei Disney+ für ihre kontinuierliche Unterstützung unserer nächsten Wildcats-Generation", so Tim Federle, Schöpfer und ausführender Produzent.Staffel eins von «High School Musical: The Musical: The Series» dreht sich um die Mitglieder der Theater-AG der East High und ihren Beratern, die sich auf die Premiere der ersten Meta-Produktion von "High School Musical: The Musical" vorbereiten, während sich Staffel zwei auf eine Aufführung von "Die Schöne und das Biest" konzentriert.