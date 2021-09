«Berlin  Tag & Nacht» präsentiert sich mit hohen Quoten in der Primetime

Quotennews

Anlässlich des 10. Geburtstags der Soap wechselte die neue Folge an diesem Abend den Sendeplatz. VOX baute unterdessen mit «Die Höhle des Löwen» die Reichweite weiter aus.



ist bei RTLZWEI werktags ab 19.05 Uhr zu sehen. Anlässlich des 10. Geburtstags der Soap wurde die gestrige Folge in die Priemtime befördert und konnte hier auch ihre Reichweite erhöhen. 0,76 Millionen Fernsehende schalteten ein, so dass sich der Sender mit 2,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt befand. Die 0,49 Millionen Werberelevanten belegten zudem starke 6,8 Prozent des Zielgruppenmarktes.Die beliebte Gründershowstartete in der vergangenen Woche in eine neue Staffel. Zum Auftakt schalteten 1,99 Millionen Fernsehende ein, wodurch ein erfolgreicher Start mit starken 8,1 Prozent Marktanteil gelang. Auch die 0,94 Millionen Jüngere erzielten eine hervorragende Quote von 14,7 Prozent. Gestern stellte beispielsweise der 25-jährige Hannes Trautmann seinen "Miniatouring"-Wohnwagen vor. Der Mini-Caravan ist sehr leicht und zudem mit regional nachwachsendem Birkenholz ausgebaut.Auch in Woche zwei war die Show nicht zu bremsen. Stattdessen stieg die Reichweite auf 2,03 Millionen Fernsehende. Somit baute VOX den Marktanteil auf sehr starke 8,4 Prozent weiter aus. Ähnlich sah es bei den 0,98 Millionen Umworbenen aus, wo die Quote auf überzeugende 15,4 Prozent kletterte.profitierte im Anschluss noch von dem starken Vorlauf und landete mit 0,72 Millionen Neugierigen bei hohen 6,2 Prozent. Auch bei den 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit guten 8,5 Prozent Marktanteil zu Ende.